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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة غريبة من نوعها .. سيدة تحمل مرتين في الأسبوع | اعرف الحكاية

سيدة تحمل مرتين في
سيدة تحمل مرتين في الأسبوع اعرف الحكاية

شهدت ولاية فيلادلفيا الأمريكية، واقعة تعد غريبة من نوعها ، قد تبلغ نسبة حدوثها الواحد في المليار، فقد حملت امرأة مرتين وذلك خلال أسبوع واحد فقط.

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فقد حملت ديونا فليتشر، مرتين خلال أسبوع واحد، وذلك بعد أن عانت من حالة تعرف بالحمل الفائق.

وفقا  لصحيفة الديلي ميل البريطانية، قد تم الحمل بالجنين الأول وذلك قبل 6 أيام من قيامها بالحمل بالتوأمين الآخرين، في حادثة تعد نادرة للغاية، لم تحدث سوى 10 مرات فقط في العالم كله.

على الجانب الآخر يقول الطبيب المشرف على علاجها، إن تلك المرأة قد كان لديها دورتين حيويتين متتاليتين قد أدت كل منهما إلى الحمل. وقد يحدث هذا عندما يطلق جسم المرأة بويضة  وذلك خلال دورتها الأولى، ليتم تخصيب البويضة وذلك بعد التلقيح من قبل الرجل لتتحول إلى جنين وخلال الدورة الثانية، قد يحدث نفس الشيء، فقد ينضم الجنين الجديد إلى الجنين الموجود مسبقًا في الرحم.

 

زرع الجنين بطانة الرحم الحمل الفائق تخصيب البويضة

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