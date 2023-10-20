تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب وتم تداوله على نطاق واسع على تطبيق التيك توك الكثير من الجدل ليحصد ملايين المشاهدات.

قد وثق مقطع الفيديو للحظة تنفطر لها القلوب لتلقى جد طبيب أثناءعمله بالمشفى لوفاة حفيده أثناء القصف الإسرائيلي الأخير لقطاع غزة وذلك بعد سلسلة الهجمات الأسرائيلية الأخيرة التي تسببت في مقتل العديد من الفلسطينين المدنيين جراء الغارات المستمرة التي تم تدشينها منذ البدء من أكتوبر الحالي .

قد ظهر الجدل وهو يحمل حفيده في لحظة تنفطر له القلوب منهمرا في البكاء في مشهد تعاطف معه نسبة كبيرة من رواد السوشيال ميديا .

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@safa56763/video/7291435461904583942?_r=1&_t=8geNAXE4CHO