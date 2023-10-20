عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لديه أي مبدأ.. الخارجية الروسية تنتقد مساعدات بايدن لإسرائيل وأوكرانيا

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف نفسه وأن واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة، ولا تقاتل من أجل الأفكار، من خلال التصريح الذي وصف فيه دعم أوكرانيا وإسرائيل بأنه استثمار.

 

ووصف بايدن، أمس ، مساعدة أوكرانيا وإسرائيل الولايات المتحدة بأنه "استثمار ذكي سيعود بالنفع على الأمن الأميركي لأجيال"، وذلك خلال سعيه لحشد الدعم لحزم مساعدات جديدة.

 

وأضافت زاخاروفا، عبر تطبيق "تيليجرام" أن "تعليقات بايدن تنم عن استخفاف".

 

وتابعت: "لقد اعتادوا أن يطلقوا على هذا الأمر اسم (الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية)، والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات. لقد كان الأمر على هذا النحو دائماً، لقد خدعوا العالم باستغلال قيم لم تدافع عنها واشنطن أبداً".

 

وواصلت زاخاروفا: "عادة ما تكون الحروب (استثمارات ذكية) بالنسبة للولايات المتحدة طالما أنها لم تحدث على الأراضي الأميركية، ولا يكترثون للثمن الذي يتكبده الآخرون".

الأميركي جو بايدن الخارجية الروسية الحرية والديمقراطية المتحدثة باسم الخارجية الروسية الرئيس الأميركي جو بايدن تطبيق تليجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-10-2023

حصار شعبي لإسرائيل بسبب غزة.. والدولة العبرية تطلب من مواطنيها هذا الأمر

بالكوفية الفلسطينية .. زوجة لاعب الزمالك تُعلن تضامنها مع غزة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تدخل مع مصر على خط مفاوضات توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير الخارجية يعلن العمل على فتح ممرات إنسانية لإيصال مساعدات غزة

رداً على مجازر الاحتلال .. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب

وزير الخارجية السعودية يبحث مع نظيره السويسري تطورات الأزمة في غزة

فرنسا تعلن ارتفاع عدد قتلاها في إسرائيل إلى 28 مواطنا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على حزب الله اللبناني

حزب الله يعلن قصف مواقع إسرائيلية مختلفة بالأراضي المحتلة

حزب الله يعلن استشهاد اثنين من عناصره خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

جرام 18 مفاجأة..تطورات جديدة وعاجلة في أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على خان يونس لـ21 وإصابة 79 أخرين

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

أخبار السيارات|أسعار نيسان صني 2024 بمصر..موفرة للوقود وبأرخص سعر فما هذه السيارة؟

سيدة من ذهب... كافحت السرطان وأكملت تعليمها في سن متأخر وتستعد للدكتوراه

مصادر: فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات لـ مواطني غزة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة أنغام| شاهد

برجيم خارق .. أربعينية تثير الجدل بتخلصها من معركة السمنة للأبد في ستة أسابيع

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة (تفاصيل)

كيف تتجنبين ظهور البراعم على البطاطس.. وهل هي آمنة الاستخدام؟

فيديو

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ