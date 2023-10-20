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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: لا لتهجير الفلسطينيين والمجد للشهداء

إلهام شاهين
إلهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن غضبها الشديد تجاه مايحدث مع الشعب الفلسطيني من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال.

ونشرت إلهام شاهين صورة لها وهي ترتدي العلم الفلسطيني على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: تحيا فلسطين دولة حرة مستقله .. لا لتهجير الفلسطينيين .. المجد للشهداء .. ربنا مع الحق .. والحق هيرجع لأصحابه.

 

فنانو مصر يدعمون قرارات الرئيس 

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين. 

 

دعم نقابة المهن التمثيلية 

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف البيان، أن موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الأراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.

إلهام شاهين الشعب الفلسطيني الفنانة إلهام شاهين العلم الفلسطيني

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