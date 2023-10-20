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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لأهل فلسطين.. علي جمعة يكشف عنه ويوجه رسائل خطيرة لإسرائيل

دعاء لأهل فلسطين
دعاء لأهل فلسطين

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن دعاء لأهل فلسطين، يستحب ترديده في يوم الجمعة، من جميع المسلمين نصرة للقضية الفلسطينية.

دعاء لأهل فلسطين

وقال علي جمعة، في منشور على صفحته، كتب فيه دعاء لأهل فلسطين، وهو (اللهم إنا نجعلك فى نحور المعتدين ، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم .. شتت شملهم .. عليك بهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين ،  يا حق يا قهار برحمتك نستغيث فاغثنا).

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(اللهم حول هذه القلوب الشريرة عنا ، واشغلهم بأنفسهم يا أرحم الراحمين، واجعل بأسهم بينهم شديدا .. وألف بين قلوبنا ، اللهم فرق كلمتهم ووحد كلمتنا . ونسألك اللهم أن تتقبل الشهداء بقبول حسن، وأن تنزل السكينة على قلوبنا وقلوب أمهات الشهداء وثبت قلوب آبائهم اللهم اكتب عندك الشهداء شفعاء لنا ولأهلهم).

دعاء للشعب الفلسطيني

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك.

اللهم بسطوة جبروت قهرك ، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة ، أن تجعل كيد من كادنا في نحره ، ومكر من مكر بنا عائدا عليه ، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ، ومن نصب شبكة الخداع اجعله يا سيدي مسوقا إليها ومصيدا فيها وأسيرا لديها.

علي جمعة

وجه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى قادة العالم أجمع، وقال "أريد أن أسمع ما الفرق بين الذي تفعله إسرائيل في فلسطين وبين الذي فعله هتلر، إنها إبادة جماعية".

وأضاف علي جمعة في جلسة طارئة بمجلس النواب،:" أوجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، يبدو أن الكيان الصهيوني قد شاخ، وقد جاء وقت الزوال والرحيل وأصابكم شيء من الزهايمر، لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون،  تنسون قبل أن تفعلوا".

كما وجه علي جمعة، رسالة إلى المرأة الفلسطينية، قائلاً:"أنتي من أهل الجنة، وكل هؤلاء الشهداء، يأخذون بيد آبائهم وأمهاتهم إلى الجنة، فاصبروا وصابروا، وثابروا حتى يأتي الله بنصره".

ووجه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى المرأة الفلسطينية، قائلا: "أنت من أهل الجنة.. كل الشهداء يأخذون بأيدي أمهاتهم للجنة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

جاء وقت رحيل إسرائيل

وقال علي جمعة: يبدو أن الكيان الإسرائيلي قد شاخ، وقد جاء وقت الزوال والرحيل وأصابكم شيء من الزهايمر، لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون وتنسون قبل أن تفعلون ".

وتابع: رسالة إلى الجيش المصري، الذى بشره الرسول أنه في رباط إلى يوم الدين هم وأهلهم، من المكونات التي تكون نفسيتنا ، كتب عليكم القتال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

ووجه رسالة الى هذا العالم، قائلًا: أريد أن أسمع لواحد منكم ما الفرق بين ما يقوم به الكيان ضد الفلسطينيين، وما فعله هتلر من إبادة جماعية وفساد في الأرض وطغيان.

تفويض الرئيس السيسي

وفوّض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، والوقوف صفا واحدا مع القضية الفلسطينية التي هي قضيتنا.

كما وجّه رسالة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بثتها «إكسترا لايف»، قائلا: «يبدو أنّ الكيان الصهيوني قد شاخ وجاء وقت الزوال والرحيل، وأصابكم شيء من ألزهايمر لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون وتنسون قبل أن تفعلون».

وأشار إلى الجيش المصري، قائلا: «الجيش الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّه في رباط إلى يوم الدين وأهلهم»، مستشهدا بالآية الكريمة: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، متسائلا: «ما الفرق بين الذي تصنعه تلك الكيانات الصهيونية في فلسطين وبين ما فعله هتلر؟، إبادة جماعية واعتداء على المدنيين وفساد في الأرض وطغيان».

دعاء لأهل فلسطين دعاء للشعب الفلسطيني علي جمعة المسجد الأقصى فلسطين

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