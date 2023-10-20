أسامة الأزهرى : سندخل المساعدات إلى غزة رغم أنف العالم .. صور

قال الدكتور أسامة الأزهرى ، مستشار الرئيس للشئون الدينية أننا سنظل صامدين فى ظهر إخواننا الفلسطينيين و لن ننكسر ولن تموت القضية الفلسطينية ونرفض تصفيتها ولن يهجر الفلسطينيون إلى سيناء ونرفض تصفية قضيتهم.

جاء ذلك خلال كلمته فى المظاهرات أمام النصب التذكارية بمدينة نصر لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

و قال مستشار الرئيس للشئون الدينية : فلنرفع علامة النصر وردد هتافات :"الله أكبر .. تحيا القدس" ، مؤكدا أننا نفوض الرئيس السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لإتخاذ كافة الإجراءات التى تحمى الأمن القومى المصرى وتحمى فلسطين.

واختتم كلمته قائلا : "سندخل المساعدات لغزة رغم أنف العالم كله".

وكان قد نظم عدد من أعضاء مجلس النواب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مظاهرات أمام النصب التذكارى بمدينة نصر لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

وضم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من النواب محمود بدر و محمد عبد العزيز و عمرو درويش.

ورددوا هتافات : "سينا يا سينا مش هنسب اراضينا..

الشعب يريد اسقاط الاحتلال..غزة يا غزو يا رمز العزة..يا فلسطينى يا فلسطينى دمك دمك ودينك دينى..فوضناك فوضناك شعب مصر كله معاك..افتحوا معبر رفح وصلوا المساعدات..يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكى بالملايين..سينا مش بديل تسقط تسقط إسرائيل ..أول مطلب للجماهير يسقط مشروع التهجير".