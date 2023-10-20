عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني في فيديو جديد: حسبي الله ونعم الوكيل

محمد النني
محمد النني

كتب الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، تعليقًا جديدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

ونشر محمد النني فيديو له ويقرأ به جزء من سورة آل عمران وهي “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"، وعلق على الفيديو قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

النني: أتمنى الاعتزال في آرسنال.. وبكيت من الفرحة لهذا السبب

شوبير يزف خبرًا سارًا بشأن محمد النني

 

النني يدعم القضية الفلسطينية 

وكان محمد النني قد أعلن دعمه الي القضية الفلسطينية  في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء.


وقام محمد النني بوضع صورة البروفايل الخاص به للمسجد الأقصى وعلم فلسطين في إشارة الى دعمه الكامل للبلد العربي الشقيق.

 

النني وتجديد عقده مع الجانرز

وفي سياق آخر، منذ أيام كشف النجم المصري محمد النني، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، كواليس تجديد عقده مع الجانرز.

كان آرسنال الإنجليزي، قد أعلن في فبراير الماضي تجديد عقد محمد النني لمدة موسم واحد، ليستمر داخل صفوف النادي الإنجليزي حتى 30 يونيو 2024.

وقال محمد النني في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا صن” الإنجليزية: “تجديد عقد معي آرسنال؟ لقد كان أحد أسعد الأيام في حياتي، الطريقة التي تحدثوا بها معي، والطريقة التي كان بها النادي بأكمله سعيدًا بهذا القرار، جعلتني أبكي هذا اليوم".

وأضاف: "الجميع في آرسنال يعرفون أنني أحبهم كثيرًا بنسبة 100%، إنهم يعرفون أنني لا أريد الرحيل، أريد البقاء وإنهاء مسيرتي هناك بنسبة 100%".

وتابع: "لقد أصبت وكان عقدي على وشك الانتهاء ولم أتمكن من اللعب بعد ذلك في الموسم الماضي، وقد جاءوا مباشرة بعد إصابتي في اليوم التالي وقالوا لي: مو، أي نوع من العقد يجب أن يكون؟ نحن نحبك، ونريد أن تبقى”.

وختم: “حقا، هذا النادي عظيم”

 

النني محمد النني أرسنال ارسنال الانجليزي تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك.. تفوق قائمة حسين لبيب باستثناء نائب رئيس النادي

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

موضوعات متعلقة

محمد النني يعتزل كرة القدم نهائيا في هذا الموعد.. كواليس مثيرة

بسبب دعم فلسطين.. تحذير عاجل من أرسنال لـ محمد النني

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

نفاذ الوقود بمستشفى الشفاء.. والهلال الأحمر يناشد أهالي غزة بهذا الطلب

تعرف على موعد فتح شارع الاسمرات أمام حركة السيارات

أخبار مصر.. قائمة الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية اليوم

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 180 ألف جنيه

أول تعليق من نتنياهو بعد إطلاق حماس سراح الأسيرتين الأمريكيتين

أحمد موسى يحذر المصريين.. تطور مفاجئ بشأن دخول المساعدات إلى غزة.. بدء توافد القادة والزعماء للمشاركة بقمة القاهرة للسلام| توك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استشناقه دخان الصواريخ.. رضيع يعاني من ضيق التنفس في غزة

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

يتجاوز 50 ألف جنيه.. سعر جمبسوت سيرين عبد النور الأبيض يثير الجدل  

رغم المعاناة.. أسرة فلسطينية تقيم حفل عيد ميلاد بين الأنقاض في غزة

فيديو

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ