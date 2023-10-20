محمد النني في فيديو جديد: حسبي الله ونعم الوكيل

كتب الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، تعليقًا جديدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

ونشر محمد النني فيديو له ويقرأ به جزء من سورة آل عمران وهي “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"، وعلق على الفيديو قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

النني يدعم القضية الفلسطينية

وكان محمد النني قد أعلن دعمه الي القضية الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء.



وقام محمد النني بوضع صورة البروفايل الخاص به للمسجد الأقصى وعلم فلسطين في إشارة الى دعمه الكامل للبلد العربي الشقيق.

النني وتجديد عقده مع الجانرز

وفي سياق آخر، منذ أيام كشف النجم المصري محمد النني، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، كواليس تجديد عقده مع الجانرز.

كان آرسنال الإنجليزي، قد أعلن في فبراير الماضي تجديد عقد محمد النني لمدة موسم واحد، ليستمر داخل صفوف النادي الإنجليزي حتى 30 يونيو 2024.

وقال محمد النني في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا صن” الإنجليزية: “تجديد عقد معي آرسنال؟ لقد كان أحد أسعد الأيام في حياتي، الطريقة التي تحدثوا بها معي، والطريقة التي كان بها النادي بأكمله سعيدًا بهذا القرار، جعلتني أبكي هذا اليوم".

وأضاف: "الجميع في آرسنال يعرفون أنني أحبهم كثيرًا بنسبة 100%، إنهم يعرفون أنني لا أريد الرحيل، أريد البقاء وإنهاء مسيرتي هناك بنسبة 100%".

وتابع: "لقد أصبت وكان عقدي على وشك الانتهاء ولم أتمكن من اللعب بعد ذلك في الموسم الماضي، وقد جاءوا مباشرة بعد إصابتي في اليوم التالي وقالوا لي: مو، أي نوع من العقد يجب أن يكون؟ نحن نحبك، ونريد أن تبقى”.

وختم: “حقا، هذا النادي عظيم”