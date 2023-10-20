نقابة النقل الجوي تشارك في مليونية المنصة لدعم القضية الفلسطينية

شاركت النقابة العامة لأعمال النقل الجوي برئاسة أحمد الرفاعي في مليونية المنصة، اليوم لدعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري.

وتقدم مسيرة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي أحمد الرفاعي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، وهشام الهادي الأمين العام ومحمد مصطفي عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وقيادات النقابة العامة وأعضاء لجانها النقابية.

وقال أحمد الرفاعي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، أن مسيرة النقابة العامة التقت مع بقية مسيرات النقابات العامة وقيادات اتحاد العمال، من أجل اعلان موقف القيادات النقابية من القضية الفلسطينية.