برلمانية: إسرائيل تهدد بقصف مستشفى فلسطينية جديدة بها 12 ألف شخص

أشادت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالتغطية الإعلامية المميزة المقدمة من خلال قناة "القاهرة الإخبارية"، موضحة أن ما يقدم شيء رائع وعظيم وتم افتقاده في مصر لسنوات طويلة، وأصبح على الساحة من جديد أن يتم نقل الأخبار عن وجهة النظر المصرية من خلال تلك القناة.

برلمانية تتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضافت "رشاد"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي جابر القرموطي في تغطية خاصة حول الأزمة الفلسطينية على قناة "سي بي سي"، أن الإعلام شاء من شاء وأبى من أبى هو موجه، ولكن لا يمكن التحيز ضد قضية إنسانية من خلال تزييف الحقائق.

وتابعت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القنوات لها سياسات تسير عليها، وتستطيع الدفاع عن تلك السياسات ووجهة النظر، ولكن حينما يكون الحديث عن قضية إنسانية، يجب أن تعم الإنسانية، لا يمكن لقناة أو وسيلة إعلامية تساند موقف لإبادة شعب، إذ أن هذا انحياز غير إنساني، انحاز لوجهة النظر ولكن حينما تكون هناك قضية إنسانية أقل تقدير يتم الحديث عن الحقيقة.

واستكملت: "الدم حرام في ديننا، سواء الدم المصري أو الدم الأجنبي، ولكن لما بيكون دفاعا عن قضية مشروعة أو استرداد أرض فهي حرب، وبالتالي اتنين جيوش بيواجهوا بعض هي حرب مشروعة لها قوانين ولها إطار يجب السير عليه، ولكن لما يبقى شعب أعزل ويتم قصفه، ومستشفى يتم قصفها، وتهديدات بإخلاء مستشفيات تانية".

وواصلت، أن مستشفى القدس بها 12 ألف مواطن آمن يتم معالجتهم من خلال المستشفى ويتم التهديد بقصفها في كارثة إنسانية جديدة، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة منذ عام 1948.