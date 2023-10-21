عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: إسرائيل تهدد بقصف مستشفى فلسطينية جديدة بها 12 ألف شخص

هند رشاد
هند رشاد

أشادت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالتغطية الإعلامية المميزة المقدمة من خلال قناة "القاهرة الإخبارية"، موضحة أن ما يقدم شيء رائع وعظيم وتم افتقاده في مصر لسنوات طويلة، وأصبح على الساحة من جديد أن يتم نقل الأخبار عن وجهة النظر المصرية من خلال تلك القناة. 

برلمانية تتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضافت "رشاد"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي جابر القرموطي في تغطية خاصة حول الأزمة الفلسطينية على قناة "سي بي سي"، أن الإعلام شاء من شاء وأبى من أبى هو موجه، ولكن لا يمكن التحيز ضد قضية إنسانية من خلال تزييف الحقائق.

وتابعت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القنوات لها سياسات تسير عليها، وتستطيع الدفاع عن تلك السياسات ووجهة النظر، ولكن حينما يكون الحديث عن قضية إنسانية، يجب أن تعم الإنسانية، لا يمكن لقناة أو وسيلة إعلامية تساند موقف لإبادة شعب، إذ أن هذا انحياز غير إنساني، انحاز لوجهة النظر ولكن حينما تكون هناك قضية إنسانية أقل تقدير يتم الحديث عن الحقيقة. 

واستكملت: "الدم حرام في ديننا، سواء الدم المصري أو الدم الأجنبي، ولكن لما بيكون دفاعا عن قضية مشروعة أو استرداد أرض فهي حرب، وبالتالي اتنين جيوش بيواجهوا بعض هي حرب مشروعة لها قوانين ولها إطار يجب السير عليه، ولكن لما يبقى شعب أعزل ويتم قصفه، ومستشفى يتم قصفها، وتهديدات بإخلاء مستشفيات تانية". 

وواصلت، أن مستشفى القدس بها 12 ألف مواطن آمن يتم معالجتهم من خلال المستشفى ويتم التهديد بقصفها في كارثة إنسانية جديدة، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة منذ عام 1948.

الأزمة الفلسطينية القاهرة الإخبارية مجلس النواب هند رشاد جابر القرموطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك.. تفوق قائمة حسين لبيب باستثناء نائب رئيس النادي

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

موضوعات متعلقة

جابر القرموطي: فكرة مقاطعة الدول المؤيدة لإسرائيل عفا عليها الزمن

وزير الخارجية الأسبق: مصر تبحث عن حل جذري للقضية الفلسطينية

خبير إعلام: الموقف الشعبي الأمريكي تغير بعد الدعم الأخير لإسرائيل

باحث : تصريحات الرئيس السيسي عن صحراء النقب عملت هيستيريا في إسرائيل

خبير: ما يحدث في فلسطين ليس له علاقة بالإنسانية

أستاذ علاقات دولية: مصر هي من وضعت مبدأ الأرض مقابل السلام في القضية الفلسطينية

أسامة الأزهري داعما القضية الفلسطينية: "سندخل المساعدات إلى غزة رغم أنف العالم"

حمدين صباحي : ندعم موقف مصر في القضية الفلسطينية ورفض التهجير لسيناء

ترشيحاتنا

برج الجدي وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023| طلع قدراتك

نفاذ الوقود بمستشفى الشفاء.. والهلال الأحمر يناشد أهالي غزة بهذا الطلب

تعرف على موعد فتح شارع الاسمرات أمام حركة السيارات

أخبار مصر.. قائمة الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية اليوم

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 180 ألف جنيه

أول تعليق من نتنياهو بعد إطلاق حماس سراح الأسيرتين الأمريكيتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استشناقه دخان الصواريخ.. رضيع يعاني من ضيق التنفس في غزة

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

يتجاوز 50 ألف جنيه.. سعر جمبسوت سيرين عبد النور الأبيض يثير الجدل  

رغم المعاناة.. أسرة فلسطينية تقيم حفل عيد ميلاد بين الأنقاض في غزة

فيديو

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ