اليابان تشيد بدور مصر في حل الأزمة.. وتؤكد: أكثر من مليون شخص يعانون

وجهت وزيرة خارجية اليابان الشكر إلى الرئيس السيسي على الدعوة إلى عقد قمة القاهرة للسلام.

وقالت وزيرة خارجية اليابان، خلال كلمتها بقمة القاهرة للسلام، إن التحدي الآن هو التعامل مع الموقف الإنساني، في ظل وجود مليون شخص في غزة يعانون نفاد المؤن والمساعدات الإنسانية.

وأشادت بدور مصر في توصيل المساعدات لقطاع غزة، قائلة: مصر كان لها دور عظيم الشأن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

ونوهت بأن هناك أكثر من مليون شخص في غزة في أصعب الحالات الإنسانية، وندعم عملية بناء السلام بين فلسطين وإسرائيل وصولا إلى حل الدولتين.

وشددت على تعاون اليابان مع مصر والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.