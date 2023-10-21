يدعوت أحرنوت: كتائب القسام تمتلك معلومات مهمة عن قواعد سرية لجيش الاحتلال

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن حركة المقاومة الفلسطينية “كتائب القسام” كانت لديها معلومات استخباراتية حول قواعد سرية للجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، أن "قاعدة يركون، للوحدة 8200 (وحدة الإنذار القومي) والتي تم شلها، وضرب قدرة التنصت الإسرائيلية على المحادثات المشفرة ورغم قدراتها، إلا أنها لم تتمكن من اكتشاف خطة حماس لتنفيذ هجوم واسع ومفاجئ في غلاف غزة، ودخل مقاتلوها إلى هذه القاعدة السرية، وقتلوا من وُجد فيها، وأخذوا منها مواد استخباراتية وأجهزة بالغة الحساسية".

وقالت الصحيفة أن المقاتلين علموا بشكل دقيق موقع هذه القاعدة، من بين عدة قواعد عسكرية في هذا الموقع، وتجاوزوا حرشا ليصلوا إلى بوابة يركون مباشرة، والتي لم يتواجد أحد عندها، وفجروها، ودخلوها وهم يطلقون نيرانا كثيفة نحو الجنود".

وتابعت أن مقاتلي فرقة أخرى من قوات النخبة لدى حماس، كانوا يعلمون كيف يصلون إلى مكتب قائد أحد الألوية في مقر فرقة غزة العسكرية، وأطلقوا النار على بابه بشكل يوحي أنهم يعرفون بنية الغرفة وأين يجلس الضابط، وعندما دخلوا كانوا يعلمون إلى أين يطلقون النار على باب جانبي يفضي إلى غرفة نوم الضابط، الذي لم يتواجد في المكان.