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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. تراجع ترتيب أولاد حريم كريم 7 مراكز

صدى البلد

بعد مرور فترة وجيزة من عرض فيلم أولاد حريم كريم وتحقيقه لإيرادات مرتفعة منذ انطلاقة عرضه بالسينمات، تراجع اليوم 7 مراكز عن موقعه في البوكس أوفيس، حيث حقق فيلم أولاد حريم كريم، أمس الجمعة، 5 آلاف و905 جنيهات فقط بدور العرض السينمائية، بعد أن حقق في الأيام الماضية ما يتراوح بين 600 و700 ألف جنيه.

فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.. وهو الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» الذي عرض عام 2005، وشارك في الكثير من الفنانين ، وهما: ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين. 

و قال الفنان مصطفى قمر، إن فكرة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بدأت منذ 4 سنوات، وبعد طرح الفكرة من قبل الشاعر محمد جمعة، تم عرض الفكرة على شركة الإنتاج وبدأ التخطيط لتنفيذها.

وأضاف مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة مشروع "أولاد حريم كريم" غير مسبوقة وبها جرأة كبيرة.

وأشار مصطفى قمر، إلى أن جميع الفنانين المشاركين في العمل صنعوا فيلما مميزا، منوهًا بأن الفيلم عبقري وبه أدوار مميزة للفنان عمرو عبدالجليل.

وأكد أن هذا الفيلم شهد عودة علا غانم بعد فترة من عدم العمل في مجال الفن.

اولاد حريم كريم حريم كريم

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