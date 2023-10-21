عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممثل يهودي أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب مجازر وجرائم

صدى البلد

قال الممثل اليهودي الأمريكي يعقوب بيرجر، إن كل ما كان يتلقنه منذ نشأته كيهودي، هو أن الفلسطينيين "عرب أشرار"، وكل ما تفعله "إسرائيل" معهم، مبرر ودفاع عن النفس.
وقال بيرغر في مقطع مصور، "لقد اتضح أن كل ذلك كذب ودعاية، وإسرائيل دولة فصل عنصري، وترتكب جرائم حرب في غزة".

 

وأضاف: "الفلسطينيون يعانون منذ احتلالهم عام 1948، لكن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب بحق الفلسطينيين عبر القصف وقطع الغذاء والوقود والماء عنهم".

 

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مئات المجازر بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من ثلاثة آلاف شهيد.

 

نيللي كريم عن قمة القاهرة للسلام : مصر تدعم الاستقرار في المنطقة العربية

 

علقت النجمة نيللي كريم على قمة القاهرة للسلام التي ستقام اليوم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد:" مصر بلد السلام و المحبة و دور مصر انها دائما تدعم الاستقرار في المنطقة العربية و دائما تبحث عن السلام تحت قيادة كبيرة وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ".


قمة القاهرة للسلام:


مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام فى العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، المزمع انعقادها اليوم السبت، فى العاصمة الإدارية، بهدف مناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية.

وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

 

ووصل القاهرة، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قادمًا من تل أبيب، ومن المتوقع أن يشارك فى قمة السلام، لإجراء محادثات مع نظرائه فى المنطقة بشأن الوضع فى إسرائيل وغزة.

 

وكان الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى أكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجارى، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور بقطاع غزة، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام، مشددًا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بالقاهرة، على ضرورة أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة حقنًا لدماء المدنيين، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

 

وعلى صعيد آخر أشاد وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، بمبادرة مصر لاستضافة قمة دولية، للتعامل مع الأزمة المستمرة وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد.

 

وشارك كليفرلى، خلال زيارته لمصر، فى مناقشات رفيعة المستوى تضمنت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى، حيث رحب الوزير البريطانى خلالها بالتنسيق الذى تقوم به مصر مع الأمم المتحدة؛ لإنشاء مركز لوجستى فى العريش، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

وأعرب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى عن وجهة نظره بشأن أهمية دور مصر فى ظل الصراع الحالى، قائلا أن مصر تلعب دورا رئيسيا فى الصراع الحالى، ونحن معًا ندرك أهمية وقف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة، وحماية أرواح المدنيين".

 

وأشار كليفرلى، إلى أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بتخفيف الوضع الإنسانى المتدهور فى غزة بالتنسيق الوثيق مع مصر والشركاء الإقليميين بشأن معالجة الصراع.

 

فيما أكدت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلونى مشاركتها فى مؤتمر السلام الدولى، رغم نشر تأكيدت سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا فى القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تايانى، لكنها فى النهاية أعلنت  رئيسة الوزراء مشاركتها جلسة العمل الأولى.

 

كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، حضوره القمة، معبرا عن شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دوره على ضمان وصول مساعدات لغزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

بلطة في الرأس وطلقة بالصدر .. تفاصيل مروعة بـ جريمة أوسيم

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

أوكرانيا ليست اسرائيل .. بوتين يأمر بنشر طائرات ميج لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية | تقرير

اعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في قضية تعويض عمرو أديب

موضوعات متعلقة

محمود البزاوي أحدث المنضمين لمسلسل ألف ليلة وليلة

نيللي كريم عن قمة القاهرة للسلام: مصر تدعم الاستقرار في المنطقة العربية| خاص

نضال الشافعي للمصريين: نتجمع أمام المنصة اليوم لندعم الأشقاء في فلسطين

إلهام شاهين: لا لتهجير الفلسطينيين والمجد للشهداء

الناس موجوعة.. أشرف زكي يتحدث عن أزمة الشعب الفلسطيني

نجلاء بدر وحنان مطاوع.. تعرف على أحداث الحلقة الثالثة من "صوت وصورة"

تعرف على موعد برنامج "من قلبي مع منى عبدالغني" عبر منصات "CBC"

تضامنا مع فلسطين .. علي الحجار يطرح "من فوقنا من سابع سما" عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

استشهاد 29 فلسطينيًا في غارات لطيران الاحتلال على قطاع غزة

خيري رمضان: منتقدو موقف مصر في حرب غزة "رعاع"

أول رد فعل من مجلس الزمالك الجديد بعد خماسية الفريق في شباك سموحة

أول تعليق من طفل غزة المرتجف .. فيديو

من 20 لـ30 شاحنة.. الأمم المتحدة: قافلة ثانية من المساعدات إلى غزة غدًا

الرئاسة الفلسطينية: هذا هو الطريق الوحيد للسلام في غزة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرفة على القهوة؟

طريقة عمل خبز الصاج |بأسهل الخطوات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء ؟

فيديو

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

إنذارات بوجود قنابل .. ماذا يجرى في فرنسا | فيديو جراف

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

اﻟﻤﺰﻳﺪ