ممثل يهودي أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب مجازر وجرائم

قال الممثل اليهودي الأمريكي يعقوب بيرجر، إن كل ما كان يتلقنه منذ نشأته كيهودي، هو أن الفلسطينيين "عرب أشرار"، وكل ما تفعله "إسرائيل" معهم، مبرر ودفاع عن النفس.

وقال بيرغر في مقطع مصور، "لقد اتضح أن كل ذلك كذب ودعاية، وإسرائيل دولة فصل عنصري، وترتكب جرائم حرب في غزة".

وأضاف: "الفلسطينيون يعانون منذ احتلالهم عام 1948، لكن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب بحق الفلسطينيين عبر القصف وقطع الغذاء والوقود والماء عنهم".

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مئات المجازر بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من ثلاثة آلاف شهيد.

نيللي كريم عن قمة القاهرة للسلام : مصر تدعم الاستقرار في المنطقة العربية

علقت النجمة نيللي كريم على قمة القاهرة للسلام التي ستقام اليوم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد:" مصر بلد السلام و المحبة و دور مصر انها دائما تدعم الاستقرار في المنطقة العربية و دائما تبحث عن السلام تحت قيادة كبيرة وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ".



قمة القاهرة للسلام:



مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام فى العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، المزمع انعقادها اليوم السبت، فى العاصمة الإدارية، بهدف مناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية.

وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ووصل القاهرة، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قادمًا من تل أبيب، ومن المتوقع أن يشارك فى قمة السلام، لإجراء محادثات مع نظرائه فى المنطقة بشأن الوضع فى إسرائيل وغزة.

وكان الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى أكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجارى، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور بقطاع غزة، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام، مشددًا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتز بالقاهرة، على ضرورة أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة حقنًا لدماء المدنيين، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وعلى صعيد آخر أشاد وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، بمبادرة مصر لاستضافة قمة دولية، للتعامل مع الأزمة المستمرة وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد.

وشارك كليفرلى، خلال زيارته لمصر، فى مناقشات رفيعة المستوى تضمنت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى، حيث رحب الوزير البريطانى خلالها بالتنسيق الذى تقوم به مصر مع الأمم المتحدة؛ لإنشاء مركز لوجستى فى العريش، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعرب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى عن وجهة نظره بشأن أهمية دور مصر فى ظل الصراع الحالى، قائلا أن مصر تلعب دورا رئيسيا فى الصراع الحالى، ونحن معًا ندرك أهمية وقف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة، وحماية أرواح المدنيين".

وأشار كليفرلى، إلى أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بتخفيف الوضع الإنسانى المتدهور فى غزة بالتنسيق الوثيق مع مصر والشركاء الإقليميين بشأن معالجة الصراع.

فيما أكدت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلونى مشاركتها فى مؤتمر السلام الدولى، رغم نشر تأكيدت سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا فى القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تايانى، لكنها فى النهاية أعلنت رئيسة الوزراء مشاركتها جلسة العمل الأولى.

كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، حضوره القمة، معبرا عن شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دوره على ضمان وصول مساعدات لغزة.