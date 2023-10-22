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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سرطان الثدي لدى الرجال.. 5 أعراض قد تدل على الإصابة به

سرطان الثدي لدى الرجال
سرطان الثدي لدى الرجال

 يمكن للرجال أن يصابوا بسرطان الثدي، على الرغم من أنه أقل شيوعًا من سرطان الثدي في النساء.

وفيما يلي 5 أعراض قد تشير إلى إمكانية إصابة الرجال بسرطان الثدي، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”. 

1. تكون الكتلة أو الورم: العثور على كتلة أو ورم صلب تحت الجلد في منطقة الثدي. يمكن أن تكون الكتلة مؤلمة أو غير مؤلمة.

2. تغير في حجم الثدي: زيادة في حجم الثدي أو تورم غير معتاد.

3. تغير في شكل الثدي: تغير في شكل أو تشوه الثدي، مثل انسحاب الثدي أو تشوه في الجلد.

4. تغير في لون الجلد: تغير في لون الجلد في منطقة الثدي، مثل احمرار أو تغير لون الجلد إلى درجة أخرى.

5. إفرازات من الثدي: إفرازات غير عادية تخرج من الثدي، مثل الدم أو الصديد.

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض؛ فمن المهم أن تستشير الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة. 

ويجب على الرجال أن يكونوا على دراية بصحتهم، وأن يبحثوا عن أي تغيرات غير طبيعية ويتابعوا الفحص الذاتي للصدر بانتظام.

الفحوصات اللازمة بسرطان الثدي الأعراض إجراء الفحوصات تغير لون الجلد حجم الثدي تحت الجلد سرطان الثدي لون الجلد فحوصات ​​​​​​​health

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