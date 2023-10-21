من جنحة إلى جناية.. التحرش يقودك للحبس 5 سنوات وفقا للقانون

وضع القانون عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم التحرش، بفرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات، وغرامات مالية كبيرة.

وحوَّل القانون الجديد، جريمة التحرش، من جنحة إلى جناية، وذلك لتتناسب العقوبة مع حجم الجرم الذي يرتكبه المتحرشون سواء لفظيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - إنستجرام" أو جسديا.

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100 ألف جنيه غرامة كحد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.