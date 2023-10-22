ارتفاع إنتاج الفحم الخام في الصين 3% على أساس سنوي

ارتفع حجم إنتاج الفحم الخام في الصين بنسبة 3% على أساس سنوي، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023.

وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، فقد أنتجت الصين 3.44 مليار طن من الفحم الخام خلال الفترة المذكورة، وفي سبتمبر الماضي وحده، ارتفع حجم إنتاج الفحم الخام بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 390 مليون طن.

الصين استوردت 350 مليون طن من الفحم

كما كشفت البيانات أن الصين استوردت 350 مليون طن من الفحم أثناء الفترة بين يناير وسبتمبر، بزيادة قدرها 73.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.