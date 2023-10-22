عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع إنتاج الفحم الخام في الصين 3% على أساس سنوي

الصين
الصين

ارتفع حجم إنتاج الفحم الخام في الصين بنسبة 3% على أساس سنوي، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2023.

وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، فقد أنتجت الصين 3.44 مليار طن من الفحم الخام خلال الفترة المذكورة، وفي سبتمبر الماضي وحده، ارتفع حجم إنتاج الفحم الخام بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 390 مليون طن.

الصين استوردت 350 مليون طن من الفحم 

كما كشفت البيانات أن الصين استوردت 350 مليون طن من الفحم أثناء الفترة بين يناير وسبتمبر، بزيادة قدرها 73.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الصين الفحم الخام إنتاج الفحم الخام طن الفحم الفحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين.. فيديو

ما بـاليد حيلة.. رسالة مؤثرة من لاعب الزمالك لدعم فلسطين

الكيلو بـ 18جنيه .. مفاجأة فى أسعار الأرز بعد قرار الحكومة

معجزة هندسية.. الكشف عن قبر أثري في اسكتلندا يعود للعصر الحجري

دعاء العتق من النار.. ردده يوميا في الصباح والمساء

إنستجرام يعتذر عن وصف مستخدمين فلسطينيين بالإرهابيين| القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ