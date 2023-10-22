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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب: لا مجال للتجاوزات ولا إقصاء لأحد

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات حسين لبيب عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: حسين لبيب في بيان رسمي: لا مجال للتجاوزات ولا إقصاء لأحد..قلوبنا وعقولنا مفتوحون وأيادينا مبسوطة للجميع.

وعلق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك الجديد، عقب فوزه بانتخابات الزمالك الذي أقيمت اول أمس الجمعة.

الزمالك أولا

وكتب لبيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الزمالك أولا السادة الأفاضل جماهير وأعضاء نادي الزمالك أتشرف وزملائي أعضاء مجلس إدارة بتقديم التهنئة لحضراتكم علي الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم.

وتابع" كما يطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم والشكر موصول الي السادة أعضاء الهيئة القضائية ومسئولي الجهة الإدارية وكافة الجهات المعنية على جهدهم الكريم".

وأضاف "ولا يفوتنا شكر جميع المرشحين علي مشاركتهم الإيجابية ونثمن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمة من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق وفي مقدمتهم المحاسب هاني العتال والتي تؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف و تدعم الشعور بالأمل في مستقبل أفضل.

وقال" في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ نادينا لا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجول في خاطري من أفكار ومشاعر انه الأمل والفرحة والشعور بالمسؤولية نؤكد مجددا اننا ندرك ونشارك حضراتكم آمالكم وطموحاتكم وسوف نسعي معكم إلى تحقيقها والانتقال بنادينا إلى المكانة التي تليق به".

 

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