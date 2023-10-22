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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حافة الخطر.. مفكر سياسي يحذر من انفجار إقليمي بسبب غزة| فيديو

غزة
غزة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن عدم احتواء الأمور في قطاع غزة، يحول الوضع من أزمة فلسطينية إسرائيلية إلى انفجار إقليمي يضع المنطقة على حافة خطرة للغاية.


وقال عبد المنعم سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجميع يتفق على أن القضية الفلسطينية يجب ألا تقف عند الأزمة الحالية بل يجب الوصول إلى حل الدولتين.

 

أزمة كبيرة بالمنطقة


وأوضح الكاتب والمفكر السياسي، أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تسببت في أزمة كبيرة بالمنطقة، مضيفا أن المشاركين في قمة القاهرة للسلام رفضوا أي عمليات ضد المدنيين في غزة. 


وأوضح أن التوجهات الصهيونية المتعصبة نقلت العلاقة من الاستيطان إلى العنف ضد قطاع غزة ، مشيرا إلى أن مصر لا تريد إقليما مليئا بالأزمات والحروب وإنما تريده مستقرا. 


ولفت إلى أن معالجة الأزمة إما أن تسير في إطار تصعيدي وهو الحرب أو محاولة خلق مناخ أفضل للحل، مؤكدًا أن دخول القوات المصرية إلى سيناء رسالة قوية بأنها لن تسمح بتهجير أهالي غزة.


ونوه بأن مصر لها خبرات كبيرة في التعامل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل الأزمة. 


وأردف: من الوارد أن تكون هناك حربا إقليميا في المنطقة بسبب تصعيد الأحداث نتيجة الغزو الصهيوني على غزة، ولا بد أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة، كما كانت في الماضي.


وأكمل أن الاجتياح البري لإسرائيل لن يكون نزهة بالنسبة لها حسب ما كشفت مراكز الأبحاث، لأن دخول المدرعات التابعة للاحتلال صعب بسبب تدمير البنى التحتية .
 

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