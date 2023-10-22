عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأزمات تضرب الدوري مبكرا| استقالة وحيدة.. إقالة منتظرة.. والزمالك يجبر سموحة على هذا القرار

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

شهدت منافسات بطولة الدوري الممتاز العديد من المفاجآت بعد مرور 4 جولات بعد الإعلان عن أول استقالة لمدرب فريق الداخلية الدكتور ميمي عبد الرازق عقب خسارة فريقه أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة.

فيما يواجه القبرصي بابا فاسيليو مدرب فريق البنك الأهلي شبح الإقالة بعد الخسارة أمام انبي بثلاثة اهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين في اطار منافسات بطولة الدوري المصري. 

 

بينما رفض المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة إقالة أحمد سامي مدرب الفريق السكندري عقب الهزيمة الثقيلة أمام نظيره فريق الزمالك مساء أمس السبت بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري المحلي. 

 

صدى البلد يستعرض قصة الإستقالة وشبح الإقالة الذي يواجه مدربي فرق الدوري الممتاز بعد مرور 4 جولات فقط من عمر المسابقة المحلية.  

كسر قواعد ليفربول| 3 إجراءات اتخذها محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية.. وهذا موقف الإدارة وزملائه

ورطة لـ الأهلي أمام سيمبا| الخطيب يصدم مدرب "الأحمر".. وكولر يهاجم الكاف

أول استقالة في الدوري الممتاز

 

أعلن ميمي عبدالرازق استقالته من تدريب فريق الكرة الاول بنادي الداخلية عقب الخسارة أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة فى الدوري الممتاز.

 

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز علي منافسه الداخلية، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

 

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا، بهدفين، أمام منافسه الداخلية بعد مرور 20 دقيقة، وجاء الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز عن طريق محمود عبدالحفيظ.

 

وسجل محمد إبراهيم الهدف الثاني لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في شباك فريق الداخلية في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، نجح في تسجيلها في شباك الحارس.

 

فيما سجل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي الهدف الثالث لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

 

وبهذه النتيجة يصل فريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا للنقطة الرابعة في مسابقة الدوري المصري محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، بينما يظل فريق الداخلية في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

أول إجراء من ليفربول| ماذا قال نجوم الكرة عن تبرع محمد صلاح لفلسطين؟.. "محدش يزايد"

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

فرج عامر يرفض إقالة مدرب سموحة

 

رفض المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة إقالة أحمد سامي من تدريب الفريق السكندري بعد الخسارة أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف. 
 

وتمسك المهندس فرج عامر باستمرار أحمد سامي لتدريب فريق سموحة خلال الفترة المقبلة.  
ويتواجد فريق سموحة في المركز السادس ضمن ترتيب جدول الدوري الممتاز بعدما خاض 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وخسارة وحيدة ويمتلك 7 نقاط. 
 

واكتسح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق سموحة الذى يقوده فنيا أحمد سامي بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
 

سجل خماسية الزمالك مصطفي شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وشيكابالا فيما سجل هدف سموحة الوحيد فادي فريد.
 

وشهد اللقاء رفض لاعبو الزمالك الاحتفال بعد تسجيل الأهداف فى شباك سموحة دعما للقضية الفلسطينية. 
 

وتواجد فى المقصورة الرئيسية مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لمؤازرة الفارس الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في أول ظهور له بعد انتخابه أمس الجمعة.

 

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مباراته القادمة مع نظيره فريق إنبي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 7 مساءا .

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

مدرب البنك الأهلي يواجه شبح الإقالة


اقترب بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي من الرحيل عن منصبه بعد الخسارة أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.


وأكد مصدر داخل نادي البنك الاهلي أن مجلس إدارة البنك الأهلي يدرس إقالة بابا  فاسيليو خلال الساعات المقبلة بسبب سوء النتائج حيث لم يحقق الفريق أي فوز باللقاءات الأربعة الأولى بالدوري الممتاز حتى الآن ويتذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 

وفجرت الهزيمة لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي أمام نظيره فريق إنبي بثلاثة اهداف مقابل هدف الأوضاع داخل الفريق ومن المنتظر أن تعلن إدارة النادي قرارها النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وخسر فريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي بقيادة المدرب القبرصي بابا فاسيليو جميع مبارياته الأربع منذ بداية الموسم الحالي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي.

 

وكان المدرب القبرصي بابافاسيليو قد تولى مهمة تدريب البنك الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

الدوري فريق الداخلية ميمي عبد الرازق سيراميكا كليوباترا بابا فاسيليو البنك الاهلي سموحة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل في قضية إنهاء حياة صيدلي حلوان

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

مفاجأة للموظفين والمتقاعدين.. زيادة جديدة ورسمية في المرتبات والمعاشات بهذا الموعد

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

راجل من ضهر راجل|سائق شاحنة مصري يتحدى الاحتلال: أنا جاي متشاهد.. فيديو

«الشتا لسه مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

بعد الخسارة أمام إنبي بثلاثية.. هل إقترب بابا فاسيليو عن الرحيل

أحمد سامي: أداء المنتخب أمام الجزائر أعطى طمأنينة للجمهور والجهاز الفني

ترشيحاتنا

ليلة ساخنة| اتساع رقعة القصف الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية ونزوح هائل لسكان الجنوب

محدش يقدر يتكلم معاه.. أحمد شوبير: نجم الأهلي طلب الرحيل لهذا النادي

مصير الأطفال بعد موتهم.. على جبل في الجنة يكفله سيدنا إبراهيم ليوم القيامة

مصر تفرض كلمتها بقوة وإسرائيل غاضبة.. 5 مشاهد من قمة القاهرة للسلام

جوهرة بلدية المحلة على رادار المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024

رعب في إسرائيل.. صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وبلدات غلاف غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمه تحفه.. طريقة عمل الموغات بأسرار أهل الصعيد

مفاجأة صادمة.. احذر من تجاهل رسائل البريد الإلكتروني بعد اليوم

بشرى لمصاب السكري.. تقنية جديدة باستخدام العين للقضاء على المرض

راجل من ضهر راجل|سائق شاحنة مصري يتحدى الاحتلال: أنا جاي متشاهد.. فيديو

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ