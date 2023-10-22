الأزمات تضرب الدوري مبكرا| استقالة وحيدة.. إقالة منتظرة.. والزمالك يجبر سموحة على هذا القرار

شهدت منافسات بطولة الدوري الممتاز العديد من المفاجآت بعد مرور 4 جولات بعد الإعلان عن أول استقالة لمدرب فريق الداخلية الدكتور ميمي عبد الرازق عقب خسارة فريقه أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة.

فيما يواجه القبرصي بابا فاسيليو مدرب فريق البنك الأهلي شبح الإقالة بعد الخسارة أمام انبي بثلاثة اهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين في اطار منافسات بطولة الدوري المصري.

بينما رفض المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة إقالة أحمد سامي مدرب الفريق السكندري عقب الهزيمة الثقيلة أمام نظيره فريق الزمالك مساء أمس السبت بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري المحلي.

صدى البلد يستعرض قصة الإستقالة وشبح الإقالة الذي يواجه مدربي فرق الدوري الممتاز بعد مرور 4 جولات فقط من عمر المسابقة المحلية.

أول استقالة في الدوري الممتاز

أعلن ميمي عبدالرازق استقالته من تدريب فريق الكرة الاول بنادي الداخلية عقب الخسارة أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة فى الدوري الممتاز.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز علي منافسه الداخلية، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم فريق سيراميكا كليوباترا، بهدفين، أمام منافسه الداخلية بعد مرور 20 دقيقة، وجاء الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز عن طريق محمود عبدالحفيظ.

وسجل محمد إبراهيم الهدف الثاني لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في شباك فريق الداخلية في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، نجح في تسجيلها في شباك الحارس.

فيما سجل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي الهدف الثالث لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يصل فريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا للنقطة الرابعة في مسابقة الدوري المصري محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، بينما يظل فريق الداخلية في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

فرج عامر يرفض إقالة مدرب سموحة

رفض المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة إقالة أحمد سامي من تدريب الفريق السكندري بعد الخسارة أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف.



وتمسك المهندس فرج عامر باستمرار أحمد سامي لتدريب فريق سموحة خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد فريق سموحة في المركز السادس ضمن ترتيب جدول الدوري الممتاز بعدما خاض 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وخسارة وحيدة ويمتلك 7 نقاط.



واكتسح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق سموحة الذى يقوده فنيا أحمد سامي بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



سجل خماسية الزمالك مصطفي شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وشيكابالا فيما سجل هدف سموحة الوحيد فادي فريد.



وشهد اللقاء رفض لاعبو الزمالك الاحتفال بعد تسجيل الأهداف فى شباك سموحة دعما للقضية الفلسطينية.



وتواجد فى المقصورة الرئيسية مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لمؤازرة الفارس الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في أول ظهور له بعد انتخابه أمس الجمعة.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مباراته القادمة مع نظيره فريق إنبي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 7 مساءا .

مدرب البنك الأهلي يواجه شبح الإقالة



اقترب بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي من الرحيل عن منصبه بعد الخسارة أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.



وأكد مصدر داخل نادي البنك الاهلي أن مجلس إدارة البنك الأهلي يدرس إقالة بابا فاسيليو خلال الساعات المقبلة بسبب سوء النتائج حيث لم يحقق الفريق أي فوز باللقاءات الأربعة الأولى بالدوري الممتاز حتى الآن ويتذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وفجرت الهزيمة لفريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي أمام نظيره فريق إنبي بثلاثة اهداف مقابل هدف الأوضاع داخل الفريق ومن المنتظر أن تعلن إدارة النادي قرارها النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وخسر فريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي بقيادة المدرب القبرصي بابا فاسيليو جميع مبارياته الأربع منذ بداية الموسم الحالي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي.

وكان المدرب القبرصي بابافاسيليو قد تولى مهمة تدريب البنك الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.