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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخطيب يصدم مدرب الأهلي.. كولر يهاجم الكاف.. وتفاصيل ورطة الأحمر أمام سيمبا

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء غد الجمعة ضيفا على نظيره فريق سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

 

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى.

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القنوات الناقلة لذهاب الأهلي وسيمبا

 

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، الحصول على حقوق النقل الحصري لكل مباريات بطولة الدوري الأفريقي، ومن بينها مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، وبثها بالمجان عبر قنواتها المفتوحة، وهى أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 8 أندية فقط ستلتقى بمواجهات إقصائية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

 

كما نجحت شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” في الحصول على حقوق بث دورى السوبر الأفريقي.

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الخطيب يصدم كولر بشأن رحيل نجم الأهلي

 

رفضت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلبا للسويسري مارسيل كولر قبل مواجهة سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الإفريقي.
 

وتمسكت ادارة النادي الأهلي برفض طلب السويسري مارسيل كولر  بالاستغناء عن اللاعب عمرو السوليه في شهر يناير القادم.
 

واستندت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لرفض طلب كولر بأن عمرو السولية من اللاعبين المخلصين بالنادي ومن كباتن النادي ويستحيل التفريط في خدماته.
 

كان السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي طالب بالاستغناء عن عمرو السولية والتعاقد مع البديل نظرا لتكرار اصاباته وعدم استفادة الفريق الأول من تواجده ضمن قائمة المارد الأحمر محليا وقاريا.

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معلول يضع كولر فى ورطة قبل مواجهة سيمبا التنزاني

 

تلقي الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صدمة نظرا لعدم مشاركة التونسي على معلول نجم النادي الأهلي فى مباراة سيمبا التنزاني غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي. 
 

يأتي عدم مشاركة التونسي علي معلول فى مباراة سيمبا التنزاني غدا الجمعة نظرا لتأخره عن الطائرة التي تسافر من الإمارات إلي تنزانيا ولم يلحق بها. 
 

وتعذر وصول التونسي علي معلول الي تنزانيا لمواجهة سيمبا عصر اليوم الخميس بعد عدم لحاقه بالطائرة. 
 

ويفاضل السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بين كريم الدبيس وخالد عبدالفتاح من اجل الدفع بأحدهما من بداية لقاء سيمبا التنزاني.

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اجراء جديد من النادي الأهلي

 

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع احدى الشركات الانجليزية من اجل صيانة ملعب مختار التتش.
 

ومن المقرر قيام ادارة النادي الأهلي بإجراء إصلاحات جديدة على ملعب التتش بالجزيرة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إنجليزية
جاءت اصلاحات ملعب مختار التتش من جانب النادي الأهلي بناءً على رغبة كولر مع بداية شهر يناير القادم.

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كولر يهاجم الكاف

 

تحدث السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عن مباراة سيمبا التنزاني المقرر اقامتها غدا الجمعة في دوري السوبر الإفريقي. 
 

وقال السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عبر المؤتمر الصحفي للقاء الاهلي وسيمبا التنزاني: 
موعد مباراة سيمبا ليس مثاليًا وسعيد للغاية بالتواجد هنا لدينا مباراة مهمة وصعبة غدًا وكل الفرق تلعب بقوة أمام الأهلي.

 

تابع السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي : دوري السوبر الأفريقي بإمكانه تطوير الكرة الأفريقية توقيت هذه المباراة ليس مثاليًا وأن تأتي مباشرة بعد فترة التوقف الدولي ولديك 11 لاعبًا في المنتخب الوطني أمر صعب.

 

أضاف السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي : لاعبوا الأهلي لديهم الخبرة ويعرفون كيفية التعامل مع الضغوط والمباريات الكبيرة.

 

واختتم السويسري مارسيل كولر حديثه قائلا: هدف الأهلي هو بذل قصارى جهده للفوز بكل بطولة نشارك فيها.

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أون تايم سبورت تحصل على حقوق بث دوري السوبر الإفريقي

 

نجحت شبكة قنوات أون تايم سبورتس في الحصول على حقوق بث دورى السوبر الأفريقى.

 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيمبا التنزاني المقرر اقامتها غدا الجمعة ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي.

 

كانت شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية حصلت على حقوق بث بطولة دوري السوبر الإفريقي.
وغادرت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الي تنزانيا لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

الأهلى كولر سيمبا دوري السوبر الإفريقي الخطيب عمرو السولية

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