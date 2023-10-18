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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد أول مباراة لمنتخب مصر بعد التعادل في ودية الجزائر

مباراة مصر والجزائر
مباراة مصر والجزائر

خطف منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي التعادل أمام منتخب مصر الوطني الذى يقوده فنيا البرتغالي روي فيتوريا بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الإمارات.

 

وتقدم حمدى فتحي بهدف فى الدقيقة 62 لصالح منتخب مصر فيما عادل اسلام سليماني النتيجة في الوقت بدل الضائع.


وعادت بعثة منتخب مصر الوطني برئاسة المهندس عامر حسين رئيس ادارة المسابقات وعضو اتحاد الكرة الي القاهرة ظهر امس الثلاثاء.

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موعد أول مباراة أمام منتخب مصر الوطني 

من المقرر ان يخوض منتخب مصر الوطني اولي مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون يومي 15-18 نوفمبر المقبل.

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أول تعليق من مدرب منتخب مصر

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على تعادل الفراعنة الكبار فى ودية منتخب الجزائر بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما فى الامارات.

 

قال البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني عبر المؤتمر الصحفي بعد انتهاء لقاء الجزائر الودي: 
المباراة كانت عصيبة خاصة بعد طرد محمد هاني فى الشوط الأول .

 

اضاف: ومن الصعب أن نلعب ساعة كاملة بنقص عددي أمام منتخب قوي بحجم الجزائر.

 

تابع: ويجب أن يفخر الشعب المصري بامتلاكه هذه المجموعة من اللاعبين المميزين.

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تعليق صادم من بلماضي ‏‎

علق جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على خناقته مع سعيد بن رحمة نجم الخضر في مبارة منتخب مصر الودية.

قال جمال بلماضي عقب انتهاء المباراة: ما حدث مع بن رحمة هو أمر يحصل.

أضاف: إنها أشياء تخص غرفة الملابس، لقد خرج ولم يكن سعيدا ولم أكن سعيدا أيضا، وفقط".

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ودية مصر والجزائر صعبة

قال محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الوطني عقب انتهاء اللقاء الودي أمام الجزائر : 

لسنا راضين عن النتيجة اللاعبون كانوا رجالاً ويشعرون بالحزن لأنهم كانوا يتمنون الفوز

 

استطرد : الجيل الحالي قوي حتي حين كنا ب 10  لاعبين فقط كنا نتكلم عن الفوز وليس عن تأمين التعادل. 

 

وواصل: فرحة اللاعبين الجزائريين بالتعادل مع 10 لاعبين من منتخب مصر تؤكد ان المباراة كانت صعبة عليهم

 

واختتم حديثه قائلا: يجب أن يثق الجمهور المصري بنا ويعرف أنه يملك منتخبًا قويًا. 

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ودية منتخب مصر والجزائر تجربة قوية

من جانبه قال محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني: خضنا معسكر المنتخب بصورة جيدة جداً كفترة إعداد لكأس أمم أفريقيا.

 

أكمل الشناوي قائلا: كجهاز فني ولاعبين كبار كنا نتحدث أن المعسكر الحالي هو إعداد لكأس أمم أفريقيا ومباراة الجزائر تجربة جيدة جداً. 

مصر الجزائر بلماضي فيتوريا حمدي فتحي تريزيجيه محمد الشناوي

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