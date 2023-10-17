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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طرد وخناقة وإنقاذ وفيتوريا يواسي تريزيجيه..أبرز لقطات ودية منتخب مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر والجزائر

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره منتخب مصر بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

تقدم منتخب مصر الوطني الناقص عدديا بهدف عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 62 ،ثم عادل إسلام سليماني النتيجة في الوقت بدل الضائع.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ونظيره منتخب الجزائر الذى يقوده فنيا جمال بلماضي، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء العديد من اللقطات المثيرة.

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طرد محمد هاني بودية منتخب مصر والجزائر 

اتسم تكتيك وأداء منتخب الجزائر بالبطء منذ بداية اللقاء ولم يشكل أي خطورة على مرمي محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر.     
في حين نجح منتخب مصر الوطني في الاستحواذ وشكل خطورة على دفاعات الخضر. 
وجاءت مباراة منتخب مصر الودية قوية وتعتبر بمثابة تجربة تكتيكية قوية جدا لمنتخبي مصر و الجزائر تفوق فيها المنتخب المصرى الذى ظهر أكثر خطورة وفرص ضائعة أكثر رغم اللعب بنقص عددي لأكثر من ساعة. 

وتعرض محمد هاني نجم منتخب مصر الوطني فى الدقيقة 29
بعد التهور الواضح ضد لاعب محاربي الصحراء أحمد توبة شكل تحولا في اللقاء الودي ودفع البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر باللاعب عمر كمال عبد الواحد بدلا من زيزو لتحقيق التوازن الدفاعي. 

وشهدت مجريات الشوط الأول ضياع هدفين محققين لمحمد صلاح بعدما سدد الكرة لتصطدم بالعارضة ومصطفي محمد من انفراد. 

قنوات مجانية تنقل اللقاء .. موعد ودية منتخب مصر الوطني والجزائر

المنتخب الأولمبي يهزم أوزبكستان بهدفين وديا

إثارة في الشوط الثاني من ودية منتخب مصر والجزائر 

قاد في الشوط الثاني محمد صلاح وتريزيجيه هجمات منتخب مصر فيما شهد هدف ملغي لمنتخب الجزائر بداعي التسلل.  
وفى الدقيقة 62 تقدم منتخب مصر الوطني بهدف حمدى فتحي من صناعة تريزيجيه وعلى جبر رغم خوضه اللقاء الودي بعشرة لاعبين.  

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خناقة بلماضي وبن رحمة

نشبت خناقة بين جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر وسعيد بن رحمة لاعب الخضر بعد تغييره فى الدقيقة 63 من عمر اللقاء الودي.

وذلك لاتهامه بعدم العودة مع على جبر وتأدية واجباته الدفاعية ما أسفر عن تلقي محاربي الصحراء هدفا أول في شباكه. 
وعلق جمال بلماضي على واقعة بن رحمة عقب انتهاء اللقاء الودي وقال: تحدث في كرة القدم.. حاولتم إثارة الأمور حول سليماني قبل يومين والآن تحاولون إعادة ذلك مع بن رحمة، بن رحمة لم يكن راضيًا عن استبداله وأنا كذلك.. هذا كل ما في الأمر"

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فيتوريا يواسي تريزيجيه 

تعرض على جبر مدافع منتخب مصر الوطني للإصابة ونزول ياسر إبراهيم وخروج تريزيجيه ونزول عمر مرموش بدلا منه.
وقام البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني بمواساة محمود حسن تريزيجيه لحظة استبداله بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر والجزائر الودية. 

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إسلام سليماني ينقذ منتخب الجزائر 

نجح اسلام سليماني فى إنقاذ منتخب الجزائر وسجل هدف التعادل فى الوقت بدل الضائع بعدما استغل غفلة دفاعات منتخب مصر ليسددها برأسه وتسكن شباك محمد الشناوي حارس مرمي الفراعنة الكبار رغم محاولاته ابعادها.

وقال إسلام سليماني نجم منتخب الجزائر عقب انتهاء اللقاء الودي عبر تصريحات تلفزيونية: عندما تواجه مصر لا تستطيع أن تقول من سيفوز بالمباراة.

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أزمة مشجع 

حاول أحد المشجعين التقاط صورة مع محمد صلاح عقب مباراة مصر والجزائر لدى خروج نجم الفراعنة الكبار من الملعب.

وقام الحارس الشخصي للاعب منتخب مصر محمد صلاح بنزع هاتف المشجع.

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