مهارة صلاح وعودة الروح والتصنيف| 6 مكاسب من ودية منتخب مصر والجزائر

خطف منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي التعادل أمام منتخب مصر الوطني الذى يقوده فنيا البرتغالي روي فيتوريا بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الإمارات.

وتقدم حمدى فتحي بهدف فى الدقيقة 62 لصالح منتخب مصر فيما عادل اسلام سليماني النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وعادت بعثة منتخب مصر الوطني برئاسة المهندس عامر حسين رئيس ادارة المسابقات وعضو اتحاد الكرة الي القاهرة ظهر امس الثلاثاء.

موعد أول مباراة أمام منتخب مصر الوطني

من المقرر ان يخوض منتخب مصر الوطني اولي مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون يومي 15-18 نوفمبر المقبل.

وشهدت مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام نظيره منتخب زامبيا والجزائر العديد من المكاسب .

صدى البلد يستعرض أبرز المكاسب من فوز منتخب مصر الوطني فى ودية زامبيا والتعادل أمام نظيره الجزائري استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

عودة الروح داخل صفوف منتخب مصر



نجح البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني في استعادة الثقة والروح التي غابت داخل نفوس اللاعبين بصفوف الفراعنة الكبار.

وانصب تركيز فيتوريا مدرب منتخب مصر على النواحي النفسية، بعد الخسارة أمام تونس فى المباراة الودية الأخيرة بثلاثية على هامش معسكر شهر سبتمبر الماضي.

جاهزية منتخب مصر



ودية منتخب مصر وزامبيا فرصة حقيقية أمام البرتغالي روي فيتوريا من أجل الاطمئنان على جاهزية لاعبو منتخب مصر الوطني.

ونجح فيتوريا مدرب منتخب مصر في تجهيز لاعبو الفراعنة الكبار قبل المشاركة ضمن منافسات كأس امم افريقيا في كوت ديفوار 2024 وتصفيات مونديال 2026.

تصنيف منتخب مصر



من أبرز المكاسب للبرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الاول التي يسعي إلي تحقيقها بعد الفوز على زامبيا والتعادل أمام نظيره منتخب الجزائر التصنيف الخاص بالمنتخبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحسين مركز منتخب مصر الوطني بين منتخبات القارة السمراء.

فوز منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب زامبيا والتعادل أمام نظيره منتخب الجزائر وديا ضمن الأجندة الدولية فرصة كبيرة من أجل تحسين تصنيف الفراعنة الكبار بين منتخبات القارة السمراء ونظيرتها فى العالم.

عودة الجماهير



شهدت المدرجات في مباراتي منتخب مصر الوطني الودية أمام زامبيا والجزائر عودة الجماهير إلي التواجد فى المدرجات خلال مباريات منتخب مصر الوطني الودية منها والرسمية.

تحقيق الانتصار لمنتخب مصر الوطني في مباراة زامبيا ثم التعادل الذى جاء بطعم الانتصار أمام الجزائر سوف يساهم في إعادة الجماهير إلى المدرجات في مباريات منتخب مصر الوطني بعد عزوف المشجعين عن الحضور في الآونة الأخيرة نظرا للاداء غير المتوقع والنتائج المتراجعة.

تجربة أساليب تكتيكية



شهدت مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تجربة العديد من اللاعبين فى مراكز مختلفة في وديتي زامبيا والجزائر .

واستطاع فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني توظيف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك فى وسط الملعب ومساندة زملاءه في النواحي الهجومية.

مباراتا زامبيا والجزائر الوديتين فرصة حقيقية أمام فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول من أجل تجربة اساليب تكتيكية وللاستقرار على خطة أمم إفريقيا القادمة.



التجانس ومهارة صلاح

يعتبر من أبرز مكاسب مباراة مصر والجزائر الودية تجانس اغلب عناصر المنتخب مع بعض واستعادة الروح الوطنية والهمة المصرية قبل أمم إفريقيا ولعب محمد صلاح المهارى والتركيز مع المنتخب بجدية



أول تعليق من مدرب منتخب مصر

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على تعادل الفراعنة الكبار فى ودية منتخب الجزائر بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما فى الامارات.

قال البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني عبر المؤتمر الصحفي بعد انتهاء لقاء الجزائر الودي:

المباراة كانت عصيبة خاصة بعد طرد محمد هاني فى الشوط الأول .

اضاف: ومن الصعب أن نلعب ساعة كاملة بنقص عددي أمام منتخب قوي بحجم الجزائر.

تابع: ويجب أن يفخر الشعب المصري بامتلاكه هذه المجموعة من اللاعبين المميزين.

تعليق صادم من بلماضي ‏‎

علق جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على خناقته مع سعيد بن رحمة نجم الخضر في مبارة منتخب مصر الودية.

قال جمال بلماضي عقب انتهاء المباراة: ما حدث مع بن رحمة هو أمر يحصل.

أضاف: إنها أشياء تخص غرفة الملابس، لقد خرج ولم يكن سعيدا ولم أكن سعيدا أيضا، وفقط".

ودية مصر والجزائر صعبة

قال محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الوطني عقب انتهاء اللقاء الودي أمام الجزائر :

لسنا راضين عن النتيجة اللاعبون كانوا رجالاً ويشعرون بالحزن لأنهم كانوا يتمنون الفوز

استطرد : الجيل الحالي قوي حتي حين كنا ب 10 لاعبين فقط كنا نتكلم عن الفوز وليس عن تأمين التعادل.

وواصل: فرحة اللاعبين الجزائريين بالتعادل مع 10 لاعبين من منتخب مصر تؤكد ان المباراة كانت صعبة عليهم

واختتم حديثه قائلا: يجب أن يثق الجمهور المصري بنا ويعرف أنه يملك منتخبًا قويًا.

ودية منتخب مصر والجزائر تجربة قوية

من جانبه قال محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني: خضنا معسكر المنتخب بصورة جيدة جداً كفترة إعداد لكأس أمم أفريقيا.

أكمل الشناوي قائلا: كجهاز فني ولاعبين كبار كنا نتحدث أن المعسكر الحالي هو إعداد لكأس أمم أفريقيا ومباراة الجزائر تجربة جيدة جداً.