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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية علاج طبيعي: الوصفات الخاطئة للتخسيس قد تؤدي لمضاعفات وتسبب زيادة بالوزن

زيادة الوزن
زيادة الوزن

قالت الدكتورة سارة مجدي، أخصائية  العلاج الطبيعي والتغذية، إن الوصفات الخاطئة للتخسيس التي يتبعها البعض، قد يكون لها مضاعفات، خاصة في زيادة الوزن.

وأضافت سارة مجدي، خلال لقاء لها لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية :"صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز النجار"، أن هناك بعض الحالات يكون لديها زيادة في الوزن نتيجة الشحوم والدهون، مؤكدة أن تلك الحالات تحصل على علاج مكثف.

طرق العلاج المناسبة.  

وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي والتغذية، أن هناك أهمية كبيرة لإجراء التحاليل؛ للوقوف على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى السمنة، وتحديد طرق العلاج المناسبة.  

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