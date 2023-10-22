هروبا من قصف الاحتلال.. 12 ألف نازح فلسطيني داخل مستشفى القدس| شاهد

تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، فيديوهات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى القدس، التي يعتبرها المواطنون بمثابة مأوى لهم، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويظهر أحد الفيديوهات، وجود أكثر من 12,000 نازح فلسطيني داخل مستشفى القدس.

ومن جهتها، طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، بالتدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، وفق ما ذكرت "بي بي سي".

وناشدت الوزيرة، المجتمع الدولي، بالتحرك؛ لوقف إسرائيل عن قصف المستشفى، بعد أن هدد مؤخا بقصفه.

وقالت: إنه على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.

وتلقت جمعية الهلال الأحمر تهديدا من الجيش الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس، وطالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض، وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا.