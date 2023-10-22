تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا بالدوري الأفريقي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد عبد المنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية اليوم بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.

وواصل عمرو السولية وكريم فؤاد، لاعبا الفريق، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما على ملعب التتش، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وبدأ موديست تنفيذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الوحدات التدريبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الأولى داخل القارة.