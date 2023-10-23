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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحمة حسن تعلن عن غلق حساب الإنستجرام لهذا السبب

رحمة حسن
رحمة حسن

أعلنت الفنانة رحمة حسن عن غلق حساب الانستجرام الخاص بها عبر صفحتها الرسمية تضامناً مع الاحداث الفلسطينية.

 

وكتب رحمة:"انا للاسف هقفل او همسح الانستجرام مؤقتا.. لاني حقيقي مش قادرة غصبن عني بشوف حاجات توجع القلب..وحقيقي متعبة نفسيا جدا..هرجع تاني أول ما اقدر".

وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل،نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام،سماأحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

 

 

بدأت رحمة  العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة،وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا.

 

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)،ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة".

 

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