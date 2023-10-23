استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين خلال عدوان الاحتلال بمخيم الجلزون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد مواطنين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي، لافتة إلى أن حالتهم بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم الاثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنًا.

واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فبارتقاء الشهيدين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.