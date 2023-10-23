تراجع الأسهم الآسيوية مع تزايد المخاوف بشأن حرب أوسع في الشرق الأوسط

انخفضت الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، مع ارتفاع مخاطر الصراع الأوسع في الشرق الأوسط لتؤثر على معنويات السوق السحابية وعائدات السندات مما زاد من الضغط على الأسهم.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بينما تراجعت أسعار النفط.

وانخفض سعر برميل النفط الأمريكي القياسي 80 سنتًا إلى 87.30 دولارًا. وقد ظل السعر يتأرجح منذ بدء التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد أن قفز من 70 دولاراً إلى أكثر من 93 دولاراً خلال فصل الصيف.

وانخفض سعر البرميل 62 سنتًا ليستقر عند 88.75 دولارًا يوم الجمعة. وتراجع خام برنت، المعيار الدولي، 64 سنتا إلى 91.52 دولارا للبرميل.