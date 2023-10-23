سها سعيد : ما حدث في غزة كشف وجه العالم القبيح

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر هي أم العرب وأم الدنيا وهي الرائدة والقائدة، مشيرة إلى أن مصر دائما قادرة على حماية حدودها وأرضها.

وأضافت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن مصر قادرة على حل الإشكاليات وتحديدا القضية الفلسطينية، معقبة: “كان لنا دائما الدور الأكبر على مدار التاريخ فى حل هذه القضية”.

وتابعت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ: “ما حدث فى غزة كشف وجه العالم القبيح وإزدواجية المعايير والتشدق بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي”.