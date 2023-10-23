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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصر تحتل المركز الرابع في البطولة الدولية للصحفيين والإعلاميين بأرمينيا

منتخب مصر للإعلاميين
منتخب مصر للإعلاميين

اختتمت أمس فعاليات البطولة الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين ، والتي أقيمت بمدينة كابان بدولة أرمينيا، وذلك بمشاركة مصرية هي العربية والإفريقية الوحيدة ضمن ثماني دول أوروبية.

وجاءت مباريات البطولة والتي أقيمت في الفترة من ١٩ وحتى ٢٢ أكتوبر بنظام الدوري من الدور واحد، ولعب الفريق المصري ٧ مباريات حقق الفوز فيها في ثلاث مباريات ضد ألمانيا وجورجيا وليتوانيا. والتعادل في مباراة ضد أرمينيا. والهزيمة من فريق كابان أرمينيا ورومانيا ومولدوفا.

وحصل فريق مولدوفا على كأس البطولة والمركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق رومانيا، وفي المركز الثالث ارمينيا بفارق نقطة وحيدة عن مصر والتي حلت في المركز الرابع.

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وصرح الدكتور محمود عزت المنسق الإقليمي للبطولة في مصر والوطن العربي وقائد الفريق المصري أنه سعيد بمشاركة مصر في تلك النسخة من البطولة للمرة الأولى في أرمينيا وذلك بعد مشاركة دولية مصرية في تلك البطولة امتدت لعشرة سنوات متتالية منذ المشاركة الاولى بها في عام ٢٠١٤ في جمهورية ليتوانيا. 

كما أضاف عزت أن مصر تستعد لتنظيم تلك البطولة في إبريل عام ٢٠٢٤ بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة ١٠ دول أوروبية وآسيوية وإفريقية، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة وفي إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من إبريل القادم.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عزت هو مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية والمنسق الإقليمي للبطولة، وقام بتنظيم تلك البطولة في مصر عام ٢٠١٤ بالإسكندرية للمرة الأولى في الوطن العربي وإفريقيا، واستمر تنظيمها بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها في عدة مدن سياحية مصرية مثل شرم الشيخ والغردقة.

وصرح محمد عقل رئيس بعثة المنتخب المصري المشارك في البطولة، أن الفريق المصري حرص على تقديم صورة ثقافية ورياضية وإعلامية مصرية من خلال أعضاء الفريق سواء لاعبين او جهاز فني لما للبطولة من أهمية كبيرة في نقل صورة ذهنية صحيحة للثقافة المصرية والعربية والإفريقية، باعتبار مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيدة المشاركة في تلك الفعالية الرياضية الدولية.

كما تقدم محمد عقل رئيس القطاع المالي والإداري بمكتبة الإسكندرية، بالشكر للدكتور محمود عزت والذي نجح خلال ١٠ سنوات على التوالي لإدخال تنظيم تلك النوعية من البطولات في مصر كذلك تفعيل مشاركة مصر بها دولياً في العديد من الدول؛ وهي بطولات تمتزج فيها الرياضة بالثقافة والإعلام والصحافة، وهو ما يساهم في تشجيع السياحة الرياضية والاستثمار في مصر.

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