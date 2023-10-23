البورصة تستعرض تنشيط صناديق الاستثمار العقارية وتطورات إنشاء سوق تداول

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية في لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاثنين، الموافق 23-أكتوبر-2023، لاستعراض رؤية البورصة المصرية لتنشيط صناديق الاستثمار العقارية وتطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية).

واستعرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها مميزات القيد والطرح فى البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم قطاع العقارات وطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقاري والتعديلات التشريعية التي تمت عليها مؤخرا.

كما عرض تطورات إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.

كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد (جانب العرض) أو المستثمرين (جانب الطلب).

كما تطرق النقاش إلى بعض المقترحات التي تتعلق بطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقارية وسوق تداول الحصص العقارية (البورصة العقارية) المزمع إنشاؤه.