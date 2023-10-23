القبض على فنانة ورسائل تهديد.. نجوم عرب تعرضوا لانتهاكات من الكيان الصهيوني

بعد أن أعلنت الفنانة أنغام عن تلقيها تهديدات إسرائيلية ومن قبلها القبض على فنانة فلسطينية نستعرض ابرز الفنانين الذين تعرضوا لتهديدات وانتهاكات من الكيان الصهيوني.

ونستعرض لكم تفاصيل هذا التقرير في السطور التالية:

أنغام

كشفت الفنانة أنغام عن تعرضها للتهديد عن طريق رسالة من أحد الأشخاص المجهولين التابع ل الكيان الصهيوني.

وقالت أنغام "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وأضافت أنغام: "نعلم جيدا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل، ولست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

وتابعت : "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعداً كل ساعة لا كل عام.. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة، عن تعرضه للتهديد بعد الوقفة التضامنية التي خرج فيها مع مجموعة من الفنانين بناء على دعوة الاتحاد العام للنقابات السينمائية والموسيقية .

أعلن الفنان باسم سمرة تعرضه لتهديدات بسبب موقفه من القضية الفلسطينية، ودعمه لفلسطين، إضافة إلى مشاركته في الوقفة التضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة.

وقال الفنان باسم سمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، خلال حلقة خاصة تضامنًا مع غزة وفلسطين، إنه تم دعوته لحضور الوقفة التضامنية من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

وتابع أن جميع نجوم الفن أدانوا ما يحدث للأطفال والشيوخ والسيدات والرجال في فلسطين وغزة، لافتًا إلى أنه أثناء الوقفة وقع حادث قصة مستشفى الأهلي المعمداني.

فتح الحدود

واستكمل الفنان باسم سمرة قائلًا: «انفعلت وطلبت فتح الحدود للتخلص منهم بالفعل لكن فوجئت اليوم برسائل كثيرة ومكالمات تتضمن تهديدات من إسرائيل».

كما كشف نص رسالة التهديد التي تلقاها، وجاء بها: «الممثل الغير فاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية».

واختتم الفنان باسم سمرة قائلًا: «فلسطين في قلبنا من سنة 48.. الواحد حزين على اللي بيحصل.. كلنا على قلب رجل واحد وسيناء مصرية».

الفنّانة دلال أبو آمنة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الفنّانة دلال أبو آمنة بسبب منشور كتبته على صفحتها عبر "فايسبوك" على خلفية العدوان على غزة.

وأكدت عبير بكر، المحامية الموكّلة بالدفاع عن الفنانة أبو آمنة، خبر اعتقال الأخيرة، مشيرة إلى أن الفنانة أبو آمنة اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في "فايسبوك"، جاء فيه: "لا غالب إلا الله" إلى جانبه رمز دعاء وعلم فلسطين، وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قِبل الفريق الإعلامي للفنانة.

وأشارت المحامية بكر إلى أن الفنانة "لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار (رسمي) بتمديد اعتقالها"، غير أنها شدّدت على أن "هذه هي نية الشرطة (اعتقالها)، حتى قبل أن يحققوا معها".

وقالت بكر إن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة اعتقالها، موضحة بأن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت "تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين".