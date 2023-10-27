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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هشوفك تاني.. منشور حزين لـ ابن سمسم شهاب بعد وفاة والدته

سمسم شهاب وابنه وزوجته
سمسم شهاب وابنه وزوجته الراحلة

أعرب أحمد سمسم شهاب، نجل المطرب سمسم شهاب، عن حزنه الشديد لوفاة والدته، أمس الخميس، بعد تدهور حالتها الصحية، وكتب منشورا مؤثرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

وكتب أحمد سمسم شهاب،: «خلاص يا أمي مش هشوفك تاني؟.. الله يرحمك ويسامحك.. خلاص مش هقول لحد تاني ادعي ربنا يشفيها.. يا أمي خلاص.. الله يرحمك ويسامحك». 

منشور ابن سمسم شهاب 

عزاء زوجة سمسم شهاب

استقبل المطرب الشعبي سمسم شهاب، واجب العزاء في زوجته، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بمسجد طلعت حرب في منطقة إمبابة. 

وظهر سمسم شهاب، خلال العزاء منهارا، ودخل في نوبة بكاء؛ حزنا على زوجته الراحلة، في ظل حرص الحاضرين على مواساته وتهدئته.

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وحتى الآن لم يشارك أي من نجوم الغناء في عزاء زوجة المطرب الشعبي سمسم شهاب، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط في الساعة الأولى. 

وبدأ عزاء زوجة المطرب الشعبي سمسم شهاب مساء اليوم في مسجد طلعت حرب بـ منطقة إمبابة، بعد وفاتها أمس الخميس عقب تدهور حالتها الصحية. 

وفاة زوجة سمسم شهاب

أعلن المطرب سمسم شهاب عن رحيل زوجته بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منذ عدة سنوات، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وكان سمسم شهاب حريصا قبل وفاة زوجته، على التواصل مع جمهوره؛ لطلب الدعاء لها، خاصة وأن حالتها الصحية في آخر 48 ساعة تدهورت للغاية، وهو ما جعله يكتب قبل وفاتها بساعات: “زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم، هو قادر على كل شيء”.

وكان مقربون من المطرب سمسم شهاب قالوا إنه أدى صلاة الجنازة على زوجته عقب صلاة المغرب مساء أمس الخميس، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

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