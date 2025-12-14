الأنبا ميخائيل يُصلي التسبحة والقداس بمطرانية حلوان

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، تسبحة نصف الليل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

تسبحة وقداس

وعقب التسبحة، ترأس نيافته القداس الإلهي بذات الكنيسة، وسط أجواء روحية مملوءة بالخشوع والصلاة.

وشارك في الصلاة الآباء كهنة الكنيسة، ومكرسات دير الأنبا برسوم، إلى جانب الشمامسة، وخدام وشعب الكنيسة، الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة الروحية.

وتأتي هذه الصلوات في إطار المتابعة الرعوية لنيافة الأنبا ميخائيل، واهتمامه الدائم بتشجيع أبناء الإيبارشية على المواظبة على الحياة الروحية والاشتراك في الصلوات الكنسية.