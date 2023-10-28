اللهم إني استودعك إياهم.. لاعب المقاولون العرب: الاتصالات بأهلي في غزة انقطعت

وجه الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي المقاولون العرب الدعاء لأهله في فلسطين بعد انقطاع الاتصال بهم.

وكتب محمود وادي عبر حسابه الشخصي علي انستجرام:"أمي واخواني وأصحابي انقطع الاتصال بهم تماماً في غزة اللهم إني استودعك اياهم يا الله فاحفظهم في حفظ يااااا رب".





كان يوم أمس الجمعة، الاسوا على الفلسطينيين وقطاع غزة منذ اندلاع الحرب على غزة من جانب جيش الاحتلالالإسرائيلي.

وشهدت أحداث اليوم تصعيدًا كبيرصا من جانب قوات الاحتلال التي وسعت من غزوها وعدوانها في فلسطين لأكثر منمنطقة وبدات في الاجتياح البري جزئيًا لقطاع غزة.

وشهد أحداث الأمس وقائع ألهبت الصراع وأربكت كثير من الحسابات مع تمادي اسرائيل في تصعيدها وعدم الانصياعللمجتمع الدولي بوقف اطلاق النار وقصف المدنيين.



قطع الاتصالات عن غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن شركات الاتصالات الفلسطينية أعلنت القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدوليةالمتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجى.

ومن ناحيتها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال فى بيان لها : نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكافة خدماتالاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

وواصلت: فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الاخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالمالخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عنقطاع غزة الحبيب.