مفتي الجمهورية: الجندي المصري روحه المعنوية مرتفعة وكل المؤسسات الدينية تؤازره|فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الدولة بمؤسساتها أو ولي الأمر هو من يقرر الدخول في حرب أو إنهاء الحرب قديما كان أو حديثا، مشددا على أن القتال لا يكون إلا تحت راية الدولة وبصرها.

وأضاف “شوقي علام” خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجندي المصري روحه المعنوية مرتفعة ويعلم أن كل المؤسسات الدينية تؤازره وتنصره.

وتابع مفتي الجمهورية حديثه :"لو استطاعت حمل السلاح من خلفه لفعلت، ونرسل برقيات تأييد ودعم للجيش المصري الأبي كل في موقعه، من أكبر قيادي حتى الجندي الذي يحمل السلاح".

جنود مصر في رباط إلى يوم القيامة

وأوضح مفتي الجمهورية، أن جنود مصر في رباط إلى يوم القيامة وهذا وعد رسول الله تعالى للجندي المصري، بالإضافة إلى أن النبي حمل بشرى للمدافع عن أرضه.