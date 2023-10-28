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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أوبو تعلن عن أحدث هاتف 5G بسعر منافس

Oppo A79 5G
Oppo A79 5G

أضافت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفا جديدا إلى تشكيلة هواتفها الذكية العاملة بشبكات الجيل الخامس 5G، ضمن سلسلة "A" التي تستهدف الشباب في المقام الأول.

وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد Oppo A79 5G في الهند، والذي يأتي مزودا بمجموعة شرائح ميدياتك القوية، ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كما يأتي الهاتف الذكي مزودا بمستشعر بصمة مثبت على الجانب ويتميز بإطار من البولي كربونات ذو ملمس معدني.

 

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سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A79 5G

يتميز هاتف Oppo A79 5G، بتصميم شبابي أنيق يضم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، توفر الشاة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وما يصل إلى 680 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A79 5G

ويتم تشغيل Oppo A79 5G، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي ثماني النواة من نوع Dimensity 6020، مقترنا ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، يوفر الهاتف الذكي أيضا دعما لذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت، ويوفر الهاتف مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها بشكل أكبر عن طريق بطاقات الذاكرة microSD.

ويحتوي الهاتف الذكي متوسط المدى على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ومستشعر لصور الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A79 5G

ويعمل هاتف Oppo A79، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G بنظام التشغيل Android 13 وتعلوه واجهة المستخدم ColorOS 13 الخاصة بالشركة في الأعلى.

ويتم دعم هاتف Oppo A79 5G، ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

ويتوفر هاتف Oppo A79 5G، بخيارات اللون الأسود والأخضر المتوهج، وسيكون متاحا للبيع في الهند اعتبارا من 28 أكتوبر، مقابل سعر حوالي 19999 روبية هندية (أي ما يعادل 7.397 جنيها مصريا).

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A79 5G
أوبو Oppo A79 Oppo A79 5G أوبو A79 سعر ومواصفات Oppo A79 5G

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