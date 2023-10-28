عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة إسبانية تدين الاحتلال: يسعى إلى مزيد من الفظائع

بيلارا
بيلارا

اعتبرت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، أن الاحتلال يسعى لمزيد من الجرائم في غزة مع ما يقوم به كل يوم، خاصة في الساعات الماضية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت الوزيرة بيلارا، عبر حسابها عبر منصة “إكس”: لقد “قامت إسرائيل بقطع جميع الاتصالات عن قطاع غزة. والهدف واضح، وهو أنها تسعى إلى الإفلات من العقاب لارتكاب المزيد من الفظائع”.

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية أمس في قطاع غزة المحاصر في محاولة لضرب المقاومة والقضاء عليها من جذورها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الصهيوني أن 100 طائرة حربية شاركت في قصف أهداف بقطاع ‎غزة خلال الليل.

من جانبها ورغم هذا العدد المهول للطائرات، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية  "حماس" فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد.

وقالت الحركة في بيان لها:  “العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على محاور عدّة، ومنذ بدء المعركة كانت هناك خطط دفاعية ضد أي محاولة”.

وأضافت: “استخدمنا صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم ونتوقع معاودة العدو المحاولة مرة أخرى، كما أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة”.

ويتعرض شمال قطاع غزة، ومناطق متفرّقة من القطاع، منذ مساء أمس، الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش العدو الإسرائيلي، تزامناً مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن جميع مناطق قطاع غزّة، التي تتعرّض لحصار مشدّد، والذي من شأنه إعاقة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى، وينذر بتفاقم الوضع الصحّي والإنساني في القطاع

في هذه الأثناء، أدان رئيس كولومبيا العدوان الهمجي الصهيوني على غزة.

كما لم تكن الوزيرة الإسبانية هي الوحيدة التي أدانت بل وصف رئيس كولومبيا جوستافو بيترو  عبر موقع "إكس" العملية العسكرية "الإسرائيلية" في غزة بـ "المذبحة "، مؤكدة أن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية".

فيما طالبت منظمة العفو الدولية، الاحتلال بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت مواقع وصحف متفرقة.

وقالت منظمة العفو الدولية: “على إسرائيل وقف هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين".

وذكرت أنه يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات في غزة بشكل عاجل لتمكين فرق الإنقاذ من العمل.

وقطع الاحتلال الصهيوني الكهرباء والماء والوقود عن غزة منذ بدايات هجومه على المدنيين والليل الماضية قطع الإنترنت مع بداية توغله البري، إمعانا في الحصار.

 

احتلال الاسرائيلي احتلال اتصالات الاتصالات الاحتلال الاسرائيلي إسبانية الجيش الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

جيش الاحتلال يكشف نتائج اجتياحه البري لغزة

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

موضوعات متعلقة

100 طائرة إسرائيلية ضربت غزة ليلا.. ورئيس كولومبيا: ما يحدث في فلسطين مذبحة

العفو الدولية تطالب الاحتلال بوقف هجماته العشوائية فورا

على الهواء مباشرة..قراصنة يخترقون قناة تلفزيونية للاحتلال الصهيوني

فيديو لقتـ.ل الاحتـ .لال عناصر مقاومـ.ة حاولت التسلل من البحر

«أكسيوس» تكشف عن طلب غريب لوزير الخارجية الأمريكي من قطر بسبب قناة الجزيرة

بلومبيرج: تركيا تلغي خطط تعاونها مع الاحتلال في مجال الطاقة

ملك الأردن يحذر من انفجار المنطقة خلال لقائه بـ الرئيس الفرنسي

جيش الاحتلال: ألقينا القبض على 68 مطلوبًا في الضفة الغربية منهم نشطاء لحماس

ترشيحاتنا

هل يجب قول أذكار الصباح بعد الصلاة مباشرة؟.. الإفتاء توضح

هل الوضوء يغني عن غسل الجنابة.. الموقف الشرعي لمن صلى على هذا النحو

الجيش الإسرائيلي: هذا ما جاءنا من حماس حول صفقة الأسري حتى الآن

بالأسماء.. إعلام فلسطيني يكشف عن المعتقلين خلال اجتياح الاحتلال لغزة

كلاسيكو مثير بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

بعد رفضها سابقا.. الشرطة الإسرائيلية تسمح بمظاهرة الليلة ضد نتنياهو أمام منزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجة بالخضرة.. بمذاق لا يقاوم

تحطم ممشى زجاجي سياحي بإندونيسيا والعواقب مأساوية

محتاجين دعاء.. نجل هاني الناظر يثير الجدل بسبب هذا المنشور

نشرة المرأة والصحة| 7 خرافات عن الكوليسترول.. جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

استبعاد نجمي الأهلي من رحلة جنوب أفريقيا| فيديو جراف

خناقة جامدة.. أول رد من منى فاروق على سبّها بمول شهير| فيديوجراف

بالتمايل وضم الشفاه.. فيديو يوضح شخصية جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقصفون غزة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ