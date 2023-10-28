عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

70 مليون جنيه للقطع الموفرة للمياه بالقاهرة

صدى البلد

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن الشركة نجحت فى توفير قطع موفرة للاستهلاك بتكلفة 35 مليون جنيه ،تم توزيعها على مراكز خدمة العملاء ونظر لاقبال المواطنين عليها تقرر اعتماد 35 مليون اضافية لشراء دفعة ثانية.

وقال إن القطع الموفرة توفر أكثر من 50% من قيمة الاستهلاك؛ مما يساعد على خفض قيمة فواتير الاستهلاك على المواطنين ،ونجحت الحملات العلامية فى توعية المواطنين بضرورة الاعتماد عليها فى المساكن الخاصة والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية فى اطار الحفظ على كل نقطة مياه.

وأوضح أن الشركة مستمرة فى حملات التوعية توفير القطع الموفرة بمراكز خدمة العملاء على مستوى محافظة القاهرة لمساعدة المواطنين فى الاعتماد عليها بشكل اساسى  وتركيبها لدعم حملات ترشيد الاستهلاك، بالاضافة الى اعمال الصيانة المجانية التى تقوم بها الشركة وتدريب المواطنين على اعمال السباكة من خلال تدريبهم وتوفير المعدات اللازمة لهم لاعمال الصيانة  واستمرار الحملات بالتنسيق الكامل مع وزارات الاوقاف والشباب والرياضة والثقافة والازهر الشريف ودار الافتاء المصرية والكنيسة  والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى المجتمع لالقاء المحاضرات والمشاركة فى الندوات وتفعيل دور جميعة المجتمع المدنى والتى يشارك فيها العديد من الشخصيات العامة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

ترشيحاتنا

الاحتلال يعلن قتله لقائد القوة البحرية لحماس

مزاد جمارك سفاجا والغردقة وبورسعيد ونويبع .. تعرف على السيارات المشاركة

شهود عيان على بعد كيلو ونصف من شمال القطاع.. لم نر دبابات إسرائيلية

أمريكا تطالب الصين بالضغط على إيران لإنهاء الحرب في غزة

بحضور الرئيس السيسي وكبار المنتجين.. تفاصيل ملتقى ومعرض الصناعة بدورته الثانية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تهديدها بالموت.. معلومات صادمة لا تعرفها عن بيلا حديد

5 فوائد تحصل عليها من تناول الجوافة..  ما هي

مفيش انترنت ولا اتصالات|عزل غزة عن العالم.. هل تحل وي وفودافون المشكلة ؟

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مندوب إسرائيل باليونسكو يطلب دقيقة صمت على أرواح مواطنيه ومندوبة كوبا ترد.. فيديو!

من أجل فلسطين.. ويجز يشارك فى مظاهرة أمريكية ضد إسرائيل

كشفت اللحظات الأخيرة قبل الموت.. مقطع فيديو لطبيبة أثار الجدل

رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ