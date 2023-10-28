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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين تضامن الشيوخ تشيد بخطاب الرئيس اليوم.. وتؤكد: أمن مصر خط أحمر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،  بحديث  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدة بأن رسائله جاءت مطمئنة لجموع المصريين وتأكيدا على أن السيادة المصرية لا تمس وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها اليوم، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية هو دور كبير للغاية ويساهم في تخفيف الضغط على الأبرياء بعد توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على المدنيين والأبرياء العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأوضحت أن الدولة المصرية تتحرك على جميع المستويات وتكثيف اتصالاتها مع الدول الكبرى من أجل وقف إطلاق النار والبدء في هدنه مستدامه تمهد لاقرار السلام العادل والشامل، وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة وبناء دولته الخاصة والمستقلة به.

واختتمت حديثها ، بأن الرئيس السيسي يتصرف بحكمة الزعماء في التطورات المتعددة التي تشدها المنطقة العربية في الوقت الحالي، داعيا الشعب المصري بالالتفاف حول القادة السياسية في تلك الظروف الصعبة وشديدة الخطورة التي تمر بها المنطقة.

الشيوخ مجلس الشيوخ السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان

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