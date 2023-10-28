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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الأفريقي.. محمد الشناوي: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز غدًا

صدى البلد

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق يدرك تمامًا مدى قوة وصعوبة مباراة الغد أمام صن داونز المقرر لها الثالثة عصر غد على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي، وأن جميع اللاعبين في حالة من التركيز ولديهم الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية غدًا.


وأضاف كابتن الفريق: «غدا نخوض الشوط الأول هنا في جنوب إفريقيا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة بالقاهرة تساعدنا في حسم التأهل الى نهائي البطولة».


وأكد كابتن الأهلي على عدم وجود أزمة للفريق في اللعب أمام صن داونز عصر غد، في التوقيت الذي حدده نادي صن داونز، لافتا إلى أن الجميع يعيش حالة من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.


وأشاد الشناوي بلاعب الفريق بيرسي تاو، مؤكدا أنه إضافة قوية، ومشددا في نفس الوقت على أن الأهلي فريق جماعي، ويسعى كل اللاعبين لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وقال ان هناك هدفا واحدا يسعى الفريق إلى تحقيقه وهو الخروج بنتيجة إيجابية غدا.


واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي حقق هدفه أمام سيمبا بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة وأنه بمجرد انتهاء مباراته أمام بطل تنزانيا تم إغلاق هذه الصفحة والتفكير في مباراة صن داونز المقرر لها غدا كما شدد على احترام الأهلي للفريق الجنوب الافريقي ولجميع الفرق المشاركة في البطولة.

 

محمد الشناوي بالنادي الأهلي للدورى الإفريقى حالة من التركيز بيرسي تاو

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