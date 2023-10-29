دويدار للاعبي الأهلي: صن داونز مرعب على ملعبه

وصف أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالمرعب على ملعبه وذلك قبل المباراة المرتقبة مع النادي الأهلي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وأشار دويدار عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"صن داونز مرعب على ملعبه خاصة على المستوى الهجومي".

وأضاف: "هناك سرعات خطيرة بالنسبة للاعبي صن داونز في الأمام وهناك خطورة على الأهلي".

واختتم: "على الأهلي أن يتوخى الحذر ويلعب بواقعية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر الاحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الأول من نوفمبر المقبل.

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.