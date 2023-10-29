حمادة عبداللطيف: الزمالك عنده كوارث دفاعية.. وأوسوريو بيعند

أكد حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لا تتناسب مع الزمالك.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "هجوميا مش قلقان على الزمالك لكن دفاعيا في كوارث كل مباراة"

وتابع :"مش عارف أوسوريو بيعند ليه، ولازم يلعب بطريقة تناسب الفريق".

موعد مباراة الزمالك القادمة

من المقرر أن يواجه نادي الزمالك منافسه فريق زد إف سي، يوم الجمعة المقبل، الموافق 3-11-2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد زد إف سي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

