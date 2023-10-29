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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف.. أعشاب خطر على مرضى القلب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

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بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

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في اليوم العالمي لها.. أعراض مختلفة للصدفية

في اليوم العالمي للمرض.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف

يحتفل العالم باليوم العالمي للصدفية كل عام في يوم 29 أكتوبر، حيث إنه مرض جلدي مزمن ومؤلم جدا. 

واهتم الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، بعلاج مرضى الصدفية.

اليوم العالمي للصدفية.. أسباب غير متوقعة تؤدي للإصابة بها

الصدفية مرض جلدي يسبب طفحاً جلدي مع الحكة، وعادة يحدث على الركب وفروة الرأس.

الصدفية مرض مشترك وطويل، يمكن أن يكون مؤلماً، ويتدخل في النوم ويجعل من الصعب التركيز.

احذروا.. أعشاب خطر على مرضى القلب

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وأوضحت سهام سوقية خلال المنشور، الأعشاب ممنوعة على مرضى القلب .

الصدفية هاني الناظر اليوم العالمي للصدفية القلب الأعشاب

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