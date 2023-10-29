نشرة المرأة والصحة.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف.. أعشاب خطر على مرضى القلب

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

يحتفل العالم باليوم العالمي للصدفية كل عام في يوم 29 أكتوبر، حيث إنه مرض جلدي مزمن ومؤلم جدا.

واهتم الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، بعلاج مرضى الصدفية.

الصدفية مرض جلدي يسبب طفحاً جلدي مع الحكة، وعادة يحدث على الركب وفروة الرأس.

الصدفية مرض مشترك وطويل، يمكن أن يكون مؤلماً، ويتدخل في النوم ويجعل من الصعب التركيز.

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وأوضحت سهام سوقية خلال المنشور، الأعشاب ممنوعة على مرضى القلب .