بحبك يا أم حسن.. العسيلي يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

هنأ الفنان محمود العسيلي زوجته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك العسيلي عدة صور جديدة لهما، معلقاً: "كل سنة و انتي طيبة يا ouou .. يا مراتي اللي زي القمر و فنفس الوقت ب ١٠٠ رجل .. باتفرج عليكي و باشوف اد ايه انتي مصدر الهام لكل اللي حوليك و خصوصا انا ..علمتيني درس مهم جدا في الحياة .. ان الست القوية هي اكتر واحده تستحق ان هي تنبسط و تتدلع .. يا رب دايما تبسطيني و ابسطك و تدلعيني و ادلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا، باحبك يا ام حسن".

وظهر النجم تامر حسني، في مقطع فيديو، من أحد حفلاته الأخيرة، حيث حدث موقف عفوي بينه وبين الفنان محمود العسيلي.

وظهر تامر حسني في الفيديو، وهو يغني أغنية “أنا مش هتغير”؛ ليفاجئه محمود العسيلي ويقبل يده في لقطة عفوية.

ومن جانبه، علق نجم الجيل تامر حسني عن علاقته مع محمود العسيلي قائلا" “كنا في مدرسة واحده وتربطنا صداقة طفولة حقيقية وأنا على فكرة قبلت رأسه بعدها”.