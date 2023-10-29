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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع بروتوكول تعاون بين الصناعات الهندسية وغرفة التجارة والصناعة ببورصة التركية

صدى البلد

وقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بمدينة بورصة التركية ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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يهدف البروتوكول في إطار الرغبة في التعاون المشترك وفقا لمبدأ المشاركة والمنفعة المتبادلة الى التعاون في تنظيم مشاركة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال في المعارض الدولية التي تقام سواء في مصر أو تركيا و التعاون أيضا في مجال المعلومات والاستشارات والتسويق للمنتجات الخاصة بتركيا ومصر و تسهيل مشاركة رواد الأعمال في الدورات التدريبية داخل البلدين.

 

حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة و المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية.

غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المعرض الدولي السنوي للصناعة

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