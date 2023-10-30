كتلة الحوار تطالب رئيس الوزراء بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية

أرسلت كتلة الحوار خطابا لرئيس الوزراء المصري ووزراء التعليم والتعليم العالي، ناشدتهم فيه بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية وقالت كتلة الحوار في خطابها ان الدور الذي تقوم به مصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا في دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في مواجة آلة الحرب الدموية الاسرائيلية سواء علي الأرض بإمداده بالمساعدات عبر معبر رفح او إعلاميا في نشر وفضح جرائم الاحتلال للداخل او خارجيا ودبلوماسيا في العالم كله والذي تجلي في صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار لأمر يستحق كل ثناء وتقدير، فمصر العظيمة بكل مكوناتها تقف مع الحق والعدل والحرية والكرامة والسلام والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود.

وتابعت :" ولذلك فاننا في كتلة الحوار نطلب من سيادتكم إصدار قرار بإعفاء الطلاب الفلسطينيين في المدارس والجامعات المصرية الحكومية والخاصة من المصروفات الدراسية لهذا العام مراعاة للظرف القاسي الذي يمر به الأشقاء ".