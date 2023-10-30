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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على الهجمات ضد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تعليقا على الهجمات على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، إن ذلك نتيجة السياسة الأمريكية في المنطقة.

وحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قال كنعاني: "كما تزرع تحصد.. بيان أمريكا بأن أفرادها العسكريين قد تعرضوا للهجوم هو جزء من التصرفات وردود الفعل الناشئة على الساحتين الإقليمية والدولية من جانب الشعوب والجماعات المناهضة للحرب”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "الوجود الأمريكي في المنطقة والدعم الأمريكي المطلق للنظام الإسرائيلي... هذا جزء من نتيجة السياسة الأمريكية في المنطقة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن أمريكا لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء احتمال وقوع هجمات مستقبلية على قوات الجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، إن “إيران كانت في بعض الحالات تسهل بنشاط الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، ووجه الرئيس جو بايدن وزارة الدفاع بالاستعداد للمزيد والرد بشكل مناسب”.

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وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت في وقت سابق نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الأمريكي يكثف الإجراءات لحماية قواته في الشرق الأوسط مع تزايد المخاوف من الهجمات.

وأوضحت “رويترز”، نقلا عن المسؤولين، أن “إجراءات حماية قوات الجيش الأمريكي الجديدة في الشرق الأوسط تشمل تعزيز الدوريات والحد من الوصول للمرافق الأمريكية وزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية”.

وأكدت أن “أمريكا تترك خيار إجلاء عائلات أفراد الجيش الأمريكي من الشرق الأوسط مفتوحا إذا لزم الأمر”.

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