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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك القاهرة يقدم عروضا تحفيزية للعملاء بمناسبة اليوم العالمي للادخار

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أطلق بنك القاهرة، مجموعة من العروض التحفيزية للعملاء، تزامناً مع فعاليات الشمول المالى للاحتفال باليوم العالمى للادخار خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر 2023 تحت رعاية البنك المركزى، ومن أبرز تلك المزايا  فتح حسابات وفـر الادخاري والجاري للأفراد وأصحاب النشاط الاقتصادى من خلال الرقم القومى فقط.

ويضاف إلى ذلك حساب وفر بيزنس للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المكتمل مستنداتها، وتتميز حسابات وفـر بالإصدار المجانى وبدون حد أدنى، ووصل عدد عملاء حسابات وفر للشمول المالي إلى أكثر من 60 الف عميل منذ إصدارها في يناير 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023.

وتشمل المزايا المقدمة خلال فعاليات الحملة إتاحة اصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر مجاناً لحسابات وفر (الإدخاري/ الجاري)، بالإضافة الى الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقة ميزة للحوالات والإصدار المجاني لمحفظة قاهرة كاش وخدمة الانترنت/ الموبايل البنكي، فضلاً عن حرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية سواء داخل الفروع أو من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية كالجامعات ومراكز الشباب.

ويحرص بنك القاهرة على المشاركة فى كافة الفعاليات التى ينظمها البنك المركزى المصرى تحقيقاً لأهداف الشمول المالى وتعزيز ثقافة الإدخار لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة بما يتناسب مع توجهات الدولة فى هذا المجال وهو ما تعززه أيضًا باقة الخدمات والمنتجات الرقمية التي يطرحها البنك للعملاء، حيث وصلت نسبة الشمول المالي في مصر الى 67.3% تقريبا بنهاية يونيه 2023.
 

بنك القاهرة الشمول المالي اليوم العالمي للإدخار العروض التحفيزية النشاط الاقتصادي

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